In casa Juventus la decisione è presa: addio a gennaio in prestito

Allegri ha finalmente dato l’ok: il calciatore incassa la decisione, ma c’è già la fila per dargli un’occasione.

Qualcosa in casa Juve è cambiato. Non di certo per la vittoria, che non basta nonostante il reboante 3-0 a regalare serenità. Allegri sa bene di dover continuare a inanellare risultati positivi, ma intanto si gode la prima inversione di marcia positiva, con un dato finale differente.

L’allenatore ha infatti recuperato Locatelli e Rabiot in mezzo al campo, ha ritrovato un McKennie in gran forma, e con Paredes sempre più inserito, Miretti ormai tenuto in grande considerazione fra i big, e Pogba che migliora, le notizie sono di certo più confortanti. Allegri non ha mai avuto una panchina così lunga come nel match contro il Bologna, e nonostante abbia fuori ancora Pogba, Chiesa e Di Maria, inizia ad avere più frecce al proprio arco.

Ora il tecnico potrà ruotare meglio i suoi uomini, gestire le risorse e valutare chi davvero sarà funzionale al suo gioco. Chi invece non troverà spazio sarà messo il mercato a gennaio, e in tal senso un calciatore è già pronto a salutare. Le richieste di moltiplicano infatti, Allegri avrebbe dato l’ok, e alla Continassa avrebbero già avviato i colloqui con un club che sembra in pole position per prelevare il centrocampista.

Allegri ha deciso: ora può partire

La sostanza che Rabiot ha dato a centrocampo con il Bologna è notevole, Locatelli e Paredes saranno fondamentali, e con il ritorno di Pogba Allegri avrà un centrocampo molto forte. Le scelte sembrano praticamente fatte in mediana, e l’allenatore ha quindi dato l’ok alla società per ascoltare le offerte in arrivo ad alcuni calciatori. L’obiettivo per i bianconeri è infatti sfoltire la rosa in quei ruoli in cui c’è abbondanza, per poi magari intervenire laddove c’è carenza.

A conti fatti quindi c’è qualcuno di troppo in mediana, e la sensazione è che dopo il prestito di Rovella, uno fra Miretti e Fagioli lascerà la squadra. In tal senso i messaggi in arrivo da Allegri sono chiari. Miretti ha infatti trovato più spazio in questo avvio di stagione, anche perché nell’idea del tecnico, che lo ha anche ribadito di recente, il calciatore è uno dei pochi a disposizione che sa inserirsi.

Questa qualità quindi sarà fondamentale nel suo status da intoccabile nella rosa, e sembra Fagioli quindi il calciatore destinato a partire. La Cremonese, che lo conosce, lo ha valorizzato e lo ammira, sembra in pole, ma anche la Sampdoria lo vorrebbe e la Fiorentina ci pensa. Toccherà al centrocampista quindi scegliere fra tante squadre che dovranno dargli spazio dopo la decisone della Juve, pronta a farlo crescere ancora per ritrovarlo più forte di prima.