Wanda Nara, l’abito fa vedere tutto: scollatura sempre più incontenibile

Wanda Nara si sta scatenando in una serie di outfit esagerati e prorompenti, che esaltano la sua sensualità: curve in risalto come non mai

Con gli scatti di Wanda Nara non ci annoia mai, questo è sicuro. E se ciò è vero già normalmente, è tanto più vero di recente, visto che la cadenza dei suoi post sui social, dove è attivissima, è addirittura aumentata, tanto da diventare praticamente quotidiana. Regalando quindi ogni giorno ai suoi ammiratori visioni celestiali e irresistibili.

Wanda Nara senza freni, Instagram invaso dai suoi scatti sempre più micidiali

La showgirl e imprenditrice argentina è sempre più seguita sul web ed è arrivata ormai quasi a 15 milioni e mezzo di followers su Instagram, una cifra ragguardevole in costante crescita, che ne fa una delle celebrità planetarie della community. Del resto, già da tempo, Wanda è una icona di fascino e sensualità non soltanto per gli appassionati di calcio, ma anche per numerosissimi altri fan. In questo periodo, Wanda è tornata a dare spettacolo in tv. Non in Italia, come in molti speravano, con il tentativo che era stato fatto da parte del Monza di riportare Icardi in Serie A, proponendo a Wanda un ritorno in Mediaset. Ma in Argentina, dove è apprezzatissima giurata dello show ‘Quien es la mascara‘, vale a dire la versione sudamericana del ‘Cantante mascherato’. E proprio con il programma di ‘Telefe’, si sta letteralmente sbizzarrendo, mettendo in mostra look sempre più audaci e seducenti, che naturalmente non mancano di lasciare gli ammiratori senza parole.

Wanda Nara, scollatura super ma non è finita qui: la trasparenza dell’abito è totale, meraviglia assoluta

L’ultimo abito indossato da Wanda è un lungo vestito bianco con un motivo floreale ricorrente. Inevitabile che il primo piano di apertura del post fosse concentrato sulla sua vertiginosa scollatura, un marchio di fabbrica assolutamente irresistibile che continua a strappare boati di ammirazione. Ma oltre al suo lato A eclatante, che accende sempre la passione e la fantasia, l’attenzione, negli altri scatti a figura intera, viene richiamata anche dalla trasparenza piuttosto pericolosa del vestito, che lascia intravedere le gambe e dettagli sempre più seducenti e illegali. Un vero e proprio capolavoro, come al solito. Che raccoglie il consueto trionfo di like e commenti da tutto il mondo. La platea di ammiratori di Wanda è sempre più estasiata di fronte al suo fascino senza limiti.