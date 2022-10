Federica Masolin, gonna da urlo: il lato ‘A’ è troppo prorompente

Federica Masolin continua ad essere una delle protagoniste indiscusse sui social network. Lo dimostra il suo ultimo contenuto che non poteva assolutamente passare inosservato ai nostri occhi: da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora dovete restare con noi

Per i lettori di ‘Calciopolis‘ solamente il meglio. Ed il meglio ce lo regala proprio la giornalista di ‘Sky Sport‘. Proprio dagli uffici dell’emittente televisiva arriva una nuova opera d’arte che ha mandato completamente in tilt i suoi follower. Soprattutto noi della redazione che, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che le nostre pupille hanno appena visto e che non stanno assolutamente smettendo di ringraziarci per la fantastica sorpresa che abbiamo fatto a loro. Guardare per credere se avete ancora dubbi.

Federica Masolin spiazza tutti: che spettacolo

Nell’ultima domenica una delle nostre giornaliste preferite ha deciso di svoltare completamente quella giornata con un nuovo contenuto che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale di Instagram. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è veramente superata e lo ha fatto davvero ad altissimi livelli. Un qualcosa che non poteva assolutamente passare inosservato ai nostri occhi. In realtà ci possiamo accontentare anche di questa immagine in evidenza che potete notare qui in alto. Invece ci ha voluto deliziare con un nuovo contenuto. L’ennesimo che ci ha completamente mandato fuori di testa. Siete pronti per visionare il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Sarà sicuramente un grandissimo successo: lo dimostra l’altissimo numero di “like” che sta aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione.

Federica Masolin decisamente bollente: questa volta esagera – FOTO

Ed eccola qui, sempre più brillante e sorprendente che mai. Una minigonna semplicemente sublime che merita di essere visionata con molta attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo. Visione delle gambe che, mai come questa estate, abbiamo apprezzato e conosciuto ancora di più. una minigonna da urlo, proprio come la sua maglia che veramente appare molto in difficoltà. Il motivo di tutto questo? Ovviamente per il suo lato ‘A’ decisamente prorompente. Una gioia per tutti i nostri occhi: da applausi.