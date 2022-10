Agustina Gandolfo, la scollatura si apre: voglia di zoom – FOTO

Agustina Gandolfo mette in risalto come sempre il suo fascino esplosivo, i dettagli in evidenza accendono la fantasia degli ammiratori

Già da tempo è ormai diventata forse la wag più amata del nostro campionato. Agustina Gandolfo mette in mostra una bellezza a cui è difficile resistere e non a caso il suo seguito di ammiratori cresce sempre di più.

Agustina Gandolfo, ci pensa lei a ‘consolare’ i tifosi dell’Inter con il suo fascino

26 anni, la compagna di Lautaro Martinez è ormai vicinissima a tagliare il traguardo, piuttosto significativo, del milione di followers su Instagram. Un traguardo che verosimilmente raggiungerà nelle prossime settimane e che conferma la sua bellezza mozzafiato. A renderla particolarmente benvoluta dai fan è anche il suo modo di porsi sempre solare e sorridente e il continuo dimostrare di trovarsi bene in Italia, ricambiando l’affetto degli ammiratori per lei e per l’attaccante dell’Inter. Il quale però nelle ultime settimane ha faticato a trovare la via della rete. I nerazzurri, in generale, vivono un momento piuttosto delicato e l’ultima sconfitta contro la Roma ha aumentato la tensione attorno alla squadra di Inzaghi. Uno dei pochi motivi per sorridere, per i fan nerazzurri, è dato dagli scatti fantastici di Agustina, che riescono sempre a sorprendere.

Agustina Gandolfo, top aderentissimo e minigonna pazzesca: i dettagli che infiammano il web

Anche l’ultima immagine postata dalla prorompente argentina, è di quelle che non si possono dimenticare. Uno scatto dove in pochi frame c’è concentrato tutto il fascino seducente e incontenibile di Agustina. Silhouette esaltata da alti stivali neri, minigonna cortissima, praticamente inguinale e soprattutto un top particolarmente striminzito e aderente. Con un dettaglio che non può non balzare immediatamente all’occhio. Il top infatti rivela una apertura al centro che fa praticamente fuoriuscire la vertiginosa scollatura, stuzzicando la fantasia e la passione dei fan.

Inevitabile, per molti, farsi tentare dallo zoom, per perdersi in una visione super provocante e di rara sensualità. Non mancano, ovviamente, gli applausi a scena aperta per Agustina, sotto forma di like e commenti a profusione. Difficile rimanere indifferenti di fronte all’eleganza e alla classe che sempre è in grado di sfoderare, con quel tocco malizioso che non guasta mai. I messaggi di adorazione arrivano sempre più numerosi, la speranza dei tifosi dell’Inter è che anche grazie alla sua spinta Lautaro riesca a ritrovare la vena realizzativa per risollevare le sorti nerazzurre.