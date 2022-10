“Mai visto niente di più bello”: Guendalina Tavassi, sotto la maglietta niente

Guendalina Tavassi non si smentisce mai e regala ancora una volta spettacolo su Instagram: la visione ravvicinata è da sballo

Negli ultimi anni, uno dei volti televisivi più apprezzati è stato, ed è, senza dubbio, quello di Guendalina Tavassi. Una delle showgirl più amate dal pubblico, che sul piccolo schermo e sui social la segue sempre con grande affetto e partecipazione in tutte le sue imprese.

Guendalina Tavassi, passano gli anni e le stagioni ma il suo fascino non cambia

Il grande ritorno sullo schermo di Guendalina è avvenuto quest’anno con la sua seconda avventura in carriera all’Isola dei Famosi. A dieci anni di distanza, Guendalina si è ripresentata in Honduras con la solita verve e il solito fascino, che come sempre hanno conquistato tutti. Un percorso finito anzitempo per la Tavassi, che ha scelto a un certo punto di abbandonare il programma e tornare a casa, perché avvertiva troppo la mancanza delle figlie. Una decisione che il pubblico ha applaudito e che ha fatto di lei una sorta di vincitrice morale dello show. Guendalina si è fatta molto apprezzare per l’ennesima volta come concorrente ‘ideale’ da reality, con un carattere che finisce sempre per risaltare in contesti simili. I suoi fan su Instagram sono saliti ormai a oltre un milione e 300 mila followers e la ricoprono sempre ben volentieri di like, grazie ai suoi scatti clamorosi. Scatti che naturalmente, al suo ritorno in Italia, ci hanno accompagnato per tutta l’estate. E che continuano ancora adesso a farci sognare ad occhi aperti. Ogni volta, una autentica festa.

Guendalina Tavassi, incontro ravvicinato del terzo tipo: scollatura più incontenibile che mai

Anche in questo caso, la 36enne romana raccoglie il meritato tributo dai fan. Il primo piano con una maglietta scollatissima e il proverbiale lato A in risalto lascia il segno, al di sotto dell’abito non si intravede niente. Un effetto vedo non vedo che non può non scatenare la passione e la fantasia dei fan. La visione ravvicinata esalta tutti e attira i commenti più entusiasti: “Mai visto niente di più bello”, “Sei la perfezione”, “Quando una è bella, è bella, caso chiuso”, “Che doppietta”, “Sembra tutto ancora più esplosivo del solito”. Uno degli scatti migliori di sempre, probabilmente, da parte della prorompente Guendalina, che non si smentisce mai. Con le sue foto non annoia gli ammiratori, anzi, regala loro sempre momenti da ricordare.