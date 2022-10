Milan, l’emergenza cambia tutto: Pioli lancia un giovanissimo

Il tecnico non ha dubbi: il momento dell’esordio per in talento rossonero è arrivato, a breve i tifosi potranno vederlo all’opera.

Massara lo ha puntato, seguito, soperto. Maldini lo ha prelevato a fari spenti, e Pioli è pronto a valorizzarlo. Il Milan funziona alla perfezione, con un concetto che sta facendo le fortune del club.

Contro l’Empoli è arrivata una dimostrazione chiara. I gol di Rebic, che ha giocato poco, e di Ballo-Toure, scovato e prelevato in silenzio e senza spendere molto, sono messaggi chiari sulla priorità che il Milan tiene ben presente, e che a conti fatti fa la differenza. Serve coraggio infatti ai club di Serie A. Serve la capacità di puntare sui giovani e lanciarli, come accaduto spesso a Pioli che di sicuro non si tira indietro quando c’è da valorizzare le pedine scovate sul mercato dai suoi dirigenti.

Ecco quindi che anche in questa stagione Maldini e Massara hanno pescato pedine in giro per l’Europa con l’obiettivo di lanciarli in Serie A, e il coraggio di Pioli, che ne ha da vendere e sa bene quando è il momento di rischiare, potrebbe premiare e valorizzare un altro giovane. Lui vuole stupire, e tutto lascia pensare che a breve avrà l’occasione per farlo con i rossoneri.

Pioli ci pensa: l’esordio del talento rossonero è pronto

Novanta minuti in panchina contro l’Empoli, con la speranza di fare il suo esordio forse preventivato ma che probabilmente è saltato anche a causa di una serie di infortuni e di imprevisti che hanno costretto Pioli a fare gli straordinari per gestire al meglio le sue risorse. Niente prima partita quindi nel successo di rimonta di sabato sera, ma esordio solo rimandato per il giovane, perché gli stop nel reparto in cui gioca sono tanti e pesanti, e servono i cambi e tante rotazioni per gestire al meglio la rosa.

Ecco quindi che dopo lo stop che ha interessato Calabria e quello che ha colpito Kjaer, ci sarà spazio per tutti i difensori. Toccherà quindi anche a Malick Thiaw, forte e possente centrale tedesco che non avrà la sua occasione solo per via dei tanti forfait dei centrali, ma perché è entrato nelle dinamiche richieste dal suo allenatore, ed ha meritato una chance.

Quella opportunità potrebbe diventare una occasione per assaporare il campo contro la Juventus in un match delicatissimo, ma nelle prossime settimane si certo il tedesco potrebbe trovare ancora più spazio. Del resto la macchina rossonera funziona alla perfezione. Massara li scova, Maldini li preleva, e Pioli li valorizza. Anche per Thiaw il percorso è pronto.