Elisa De Panicis, il perizoma fa da gonna: tutta la città si ferma – VIDEO

Non possiamo fare altro che applaudire l’ultimo post pubblicato su Instagram e che porta la firma di Elisa De Panicis che infiamma nuovamente i cuori dei suoi follower che non stavano aspettando altro se non un incantevole nuovo contenuto che portasse la sua firma. Guardare per credere se avete ancora dubbi in merito

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora ci è riuscita alla grande ed anche con ottimi risultati. Il suo look (e soprattutto il suo contenuto) non poteva decisamente passare inosservato ai nostri occhi che non potevano chiedere assolutamente di meglio. Un filmato che definire solamente “bollente” è troppo poco. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo arrivati davvero a dei livelli incredibili. Da guardare con tutta la cautela del mondo – VIDEO

Elisa De Panicis, contenuto illegale: questa volta esagera

In realtà ci possiamo anche accontentare di questa immagine in evidenza che potete vedere in alto, ed invece la nostra Elisa ha voluto completamente strafare. Ed ha fatto davvero più che bene. Tanto è vero che noi la ringrazieremo per sempre di quello che ci ha fatto vedere anche questa volta. Il titolo non è assolutamente ingannevole, potete stare tranquilli. Mai e poi mai ci permetteremmo di prenderci gioco di voi. Il suo perizoma è davvero di altissimo livello, tanto è vero che tende a fungere come se fosse una gonna. Avete mai visto una cosa del genere? A dire il vero noi noi. Però il risultato, a quanto pare, è stato assai gradito dai suoi follower che la stanno continuamente ringraziando a suon di “like” e commenti di approvazione che, in questi casi, servono sempre. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per essere servito.

Elisa De Panicis, mini-sfilata bollente: troppo sexy – VIDEO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai. La fantastica cantante, a dire il vero, non ha mai deluso le aspettative. Lo ha dimostrato con questo post che vale da solo il prezzo del biglietto (in questo caso dell’articolo). Stivali grigi in bella evidenza che non passano inosservati. Così come le sue calze a dir poco bollenti ed un perizoma che sembra quasi essere solamente un filo. Il tutto contenuto con una giacca che copre il seno completamente scoperto. Se vi state chiedendo che fine abbia fatto il suo reggiseno non lo sappiamo affatto.