La sfilata di Elisa De Panicis è piccante: dal VIDEO si vede tutto

Elisa De Panicis non perde occasione per evidenziare il suo fascino seducente e strabordante: visione ravvicinata che lascia senza fiato i fan.

Sono i giorni in cui il Grande Fratello Vip è tornato a imperversare e spopolare nel palinsesto televisivo e nel dibattito sui social. Inevitabile ripensare a personaggi che hanno fatto la storia delle scorse edizioni del programma, come ad esempio nel caso di Elisa De Panicis, una delle bellezze che non sono certo passate inosservate nella casa di Cinecittà.

Elisa De Panicis, bellezza sempre più inconfondibile: marchio di fabbrica ormai diffuso in tutto il mondo

L’edizione di tre anni fa fu l’occasione, per la showgirl di origini lombarde, di farsi conoscere al grande pubblico italiano, dopo aver debuttato ad alti livelli nel mondo dello spettacolo in Spagna, dove viveva fin da piccola con la famiglia. Nella penisola iberica, si era fatta valere nelle edizioni locali di Uomini e Donne e de L’Isola dei Famosi. E la sua apparizione al GF Vip non lasciò indifferenti, anzi. Oggi, Elisa è uno dei volti di maggior tendenza sui social, con un seguito su Instagram salito a oltre 1 milione e mezzo di followers. Inevitabile, in un 2022 che l’ha vista protagonista assoluta con i suoi scatti nelle location più esclusive, come per esempio al Festival di Venezia o al Festival di Cannes, e come cantante, con diversi singoli, in lingua italiana e spagnola, che hanno raccolto buon successo sul web. Il suo fascino esplosivo è ormai perfettamente riconoscibile e anche in questo caso lei trova il modo di farlo risaltare.

Elisa De Panicis, nuovo look e giacca aperta sulla scollatura totale: visione esplosiva che non lascia scampo

Con un abbigliamento decisamente da ‘ribelle’ e meno appariscente ed elegante del solito, per Elisa non è comunque affatto un problema sedurre gli ammiratori e lasciarli a bocca aperta. Merito della ‘sfilata’ effettuata con giacca completamente aperta, in un breve video ad attirare gli sguardi sulla scollatura esagerata in primo piano. Un lato A contenuto a fatica dal reggiseno sportivo e che manco a dirlo infiamma la platea, accendendo la passione e la fantasia di tutti i followers. Una visione da favola che non può che scatenare applausi convinti e soprattutto la solita messe di commenti estasiati. Davanti alla sensualità prorompente di Elisa, resistere è una missione impossibile.