Elisabetta Canalis, voi quale versione preferite? Intimo da infarto – VIDEO

E voi, quale versione preferite della nostra Elisabetta Canalis? C’è davvero l’imbarazzo della scelta. Cambia solamente il colore, ma la sostanza (e soprattutto la bellezza) è sempre quella: in intimo è semplicemente spettacolare. Una visione che definire “paradisiaca” è assolutamente troppo poco – VIDEO

Anche in questa occasione ha scelto il momento ottimo per mandarci completamente fuori di testa e lo ha fatto direttamente con un post che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. E soprattutto con tutta la cautela di questo mondo visto che stiamo parlando di un qualcosa di veramente incredibile e che farà completamente impazzire di gioia i vostri occhi. Siete pronti per questo spettacolo che sta per iniziare? Allora mettetevi comodi perché ci sarà molto da divertirsi.

Elisabetta Canalis, questa volta hai davvero esagerato

Non smette assolutamente di stupire la nostra Elisabetta che, a distanza di poco tempo dall’ultima volta, pubblica un nuovo contenuto direttamente dal suo account ufficiale di Instagram che sta avendo il successo che merita. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente al numero di “like” che, con il passare delle ore, sta aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Quelli che le sono giunti non sono assolutamente di poco conto. Basti pensare che la regina di questa nostra speciale rubrica come Sabrina Salerno è rimasta affascinata da quello che ha visto. Tanto è vero che ha commentato scrivendo: “La bellezza!!!” con una emoticon con gli occhi a cuoricino. E non ha assolutamente torto a dire il vero. Siamo consapevoli che adesso il vostro livello di curiosità sia cresciuto sempre di più. Ed è per questo motivo che vi annunciamo il fatto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Buona visione.

Elisabetta Canalis, spettacolare in intimo: fisico da ventenne – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Basta uno schiocco di dita e l’intimo, coma per magia. Poco importa del colore che sia bianco, nero o beige: in questo caso conta veramente il contenuto. Ed anche in questa occasione non ha affatto deluso le aspettativa la nostra Ely che continua ad essere in forma con un fisico che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione e che da solo vale completamente il prezzo del biglietto. Appuntamento alla prossima puntata con la nativa di Sassari. Nel frattempo, però, riguardatevi il filmato in loop.