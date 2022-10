Terremoto Napoli, gelo Lobotka: tifosi senza parole

L’incredibile crescita di Stanislav Lobotka non è assolutamente passata inosservata ai top club europei che sono rimasti impressionanti dalla sua forza e soprattutto dalla sua semplicità nel giocare a calcio con una facilità disarmante. Le ultime prestazioni parlano per lo slovacco, migliore dei suoi fino ad ora

Anzi, a dire il vero risulta difficile trovare uno dei migliori fino a questo momento della stagione per i partenopei visto che la lista sarebbe davvero lunga. Un complimento a parte, però, va fatto al centrocampista che da oggetto del desiderio è passato a pedina inamovibile e fondamentale nello scacchiere di Luciano Spalletti. Le sue buone partite hanno convinto il top club europeo a puntare fortemente su di lui ed a presentare una offerta che potrebbe far vacillare il presidente De Laurentiis.

Napoli, cambiamento importante per Lobotka

La sua ultima partita contro l‘Ajax è un’altra ciliegina sulla torta di questo incredibile 2022 che sta vivendo il calciatore. Sembrava ad un passo dall’addio visto che non aveva convinto, ma da quando Spalletti gli ha fatto capire che senza di lui la squadra non gioca allora si è dato forza ed ha fatto vedere a tutti quanto vale. Nessuno, però, si aspettava fino a questo punto. Fino a questo momento, tra campionato e Champions League, non ha mai sbagliato un incontro. Neanche una insufficienza per l’ex calciatore del Celta Vigo e della nazionale slovacca che è diventato un beniamino dei tifosi. Come riportato in precedenza, però, le sue ottime prestazioni non passano inosservate negli altri club esteri che lo stanno visionando e lo puntano fortemente. Tanto è vero che la società sta pensando seriamente di riportarlo in Liga a suo di milioni. I sostenitori partenopei iniziano a tremare.

Napoli, l’ex fa spaventare i tifosi: lo vuole a tutti i costi

Un grande ex è pronto a fare uno scherzetto alla società. Si tratta del Real Madrid di Carlo Ancelotti che è rimasto letteralmente impressionato dalla crescita del giocatore. Il manager romagnolo non lo ha mai avuto a disposizione visto che è stato esonerato dalla società settimane prima dell’inizio del mercato del gennaio 2020. Adesso il giocatore vale almeno sui 50 milioni di euro (considerando i prezzi che ci sono adesso), se non di più. L’intenzione del club, però, è quella di trattenerlo ancora per un po’ di anni visto che di una cessione in questo momento non se ne parla affatto. Per la gioia dei tifosi che, comunque, rimangono sempre con un occhio bene aperto.