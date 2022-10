Paola Di Benedetto mai vista così: intimo rovente allo specchio

Un ennesimo scatto di Paola Di Benedetto che manda fuori di testa i fan, la modella si esibisce in intimo: fisico pazzesco

Sono i giorni in cui l’attenzione del pubblico televisivo è tornata a concentrarsi, tra gli altri, sui partecipanti alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ed è inevitabile ripensare a quei personaggi che hanno fatto la storia delle passate edizioni del programma. Come nel caso di Paola Di Benedetto.

Paola Di Benedetto, la classe non è acqua: Instagram sempre in delirio per lei

La modella vicentina, classe 1995, ha partecipato all’edizione di tre anni fa. Una edizione molto particolare, dato che finì per svolgersi, nella sua parte finale, in piena pandemia. Alla fine, a trionfare fu proprio Paola, che si rese protagonista di una scelta che fece molto rumore. La Di Benedetto scelse infatti di rinunciare alla metà del montepremi che le sarebbe spettato, per devolverlo interamente in beneficenza a favore della sanità nazionale per combattere l’emergenza coronavirus. Una azione che l’ha resa molto popolare e benvoluta dal pubblico. Paola è oggi, oltre che una modella di grande fascino, un personaggio famoso in tv e nell’etere (è anche una apprezzata conduttrice radiofonica). Inevitabilmente, è anche uno dei volti più cliccati sul web per il suo fascino e la sua sensualità esplosivi: su Instagram può vantare oltre un milione e 700 mila followers. Che danno sempre grande spettacolo, scatto dopo scatto. E’ avvenuto nel corso di una estate che Paola ha contribuito a rendere piuttosto calda e continua ad accadere adesso.

Paola Di Benedetto, riflesso da capogiro nello specchio: e non è finita qui

L’ultimo post su Instagram è a dir poco devastante. Uno scatto micidiale in cui Paola appare in lingerie intima trasparente, con forme incontenibili. Il riflesso nello specchio ci mostra il suo prorompente lato A, che come sempre è quasi ipnotico. Non è finita qui: in primo piano, risalta anche il suo lato B, una doppia visione da favola che manda fuori di testa i fan. Like e commenti si sprecano, ancora una volta, tantissimi i messaggi che esaltano la bellezza senza limiti di Paola: “Un minuto di silenzio per tutte quelle che si sentivano f…e fino a qualche minuto fa”, “Le foto che ti rimettono di buon umore”, “Sei illegale”, “Si è svegliato persino Handanovic”, “Qui stiamo esagerando, signorina”. Uno spettacolo impagabile e che lascia sempre il segno.