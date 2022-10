Wanda non si nasconde: lato B in primo piano e intimo in vista

Una galleria che evidenzia una particolare pazzesco: Wanda Nara regala emozioni su Instagram, la community è in delirio.

Partiamo dai numeri, che per chi si intende di social sono di certo uno dei dati più importanti da tenere in considerazione.

Per capire quale sia il seguito di un vip, di un calciatore, di una donna di spettacolo, basta dare un’occhiata alle cifre dei followers, ma anche a quelle dei like e più in generale delle reazioni. Quando si parla di lei tutti questi dati decollano. Numeri pazzeschi, attestati di stima, frasi di ogni tipo da parte dei fan che garantiscono un seguito clamoroso ad una donna stupenda e sempre pronta a lasciare tutti a bocca aperta.

Vi state chiedendo se lo ha rifatto? Se siamo qui a parlare di lei la risposta è chiaramente affermativa. Quello che vedrete è infatti l’ennesimo capolavoro che arriva via social. La foto è potentissima, in pochi minuti diventa virale, e testimonia fascino, bellezza, quella capacità di sedurre che è ormai un marchio di fabbrica per lei. Quando si parla di Wanda Nara infatti i followers sanno già bene che la temperatura è destinata ad alzarsi notevolmente. Non ci credete? Dovete solo attendere qualche secondo, e sarete accontentati.

Wanda Nara, galleria da sogno

Siamo onesti. Scegliere una sola fra le tante foto in una galleria inedita e clamorosa della splendida showgirl argentina è stato un affare complicato. Sono una più bella e intensa dell’altra, e testimoniano un dato chiaro da tempo. Wanda Nara ama sedurre, giocare con i fan, stuzzicarli con contenuti che a note sfidano la censura. Se in estate i bikini da sogno, le trasparenze, e foto in cui la imprenditrice si è mostrata nuda coprendosi solo col braccio non vi sono bastate, accomodatevi e ammirate gli ultimi scatti.

Ora che il caos sulla rottura con Mauro Icardi sembra essere in qualche modo stato metabolizzato da entrambi, arrivano contenuti da sogno. Wanda Nara si è mostrata con una tuta aderente facendo la lista dei partner che hanno curato look, abiti, trucco foto. Una star della quale si occupano grandi brand, con un risultato che lascia senza parole.

Arrivano infetti foto del lato b, abiti aderenti che lasciano poco all’immaginazione, l’intimo che travolge la community. Il risultato è in quasi 4mila commenti. Numeri pazzeschi per una donna molto seguita che ancora una volta regala emozioni. Wanda Nara ha voltato pagina dopo la storia con Icardi? A giudicare dalle foto la risposta sembra affermativa e le sue forme straripanti regalano ancora una volta emozioni fortissime.