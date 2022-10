Fanny Neguesha, lato ‘A’ dominante: jeans si abbassa, intimo da urlo

Un post semplicemente dominante quello che Fanny Neguesha ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale di Instagram. Da vedere e rivedere in più di una occasione e soprattutto con la massima attenzione da parte dei suoi follower che non potevano assolutamente chiedere altro – FOTO

Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire questa nuova opera d’arte che porta la sua firma. Semplicemente incantevole, non potrebbe essere altrimenti. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo arrivati a dei livelli davvero incredibili. Non credete a quello che vi stiamo dicendo? Allora non potete fare altro che rimanere qui con noi per osservare, tutti quanti insieme, il suo post che merita e non poco. Che spettacolo della nostra modella. Buona visione.

Fanny Neguesha, contenuto da urlo: che spettacolo

Finalmente è arrivato il nuovo contenuto che porta la firma da parte della nativa di Bruxelles. Tutti quanti noi stavamo aspettando con ansia che arrivasse questo momento e finalmente è arrivato. Non siamo rimasti affatto delusi da quello che la 32enne ci ha regalato. Un contenuto che merita di essere visionato davvero molto attentamente. Il titolo non è assolutamente ingannevole, potete stare fin troppo tranquilli. Vi aspetta davvero una bellissima opera d’arte. Noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Se pensate che stiamo esagerando allora vi consigliamo di rimanere qui con noi per godere di questo capolavoro. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate attendendo. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Fanny Neguesha, decisamente incantevole: che forme – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai. La nostra Fanny non smette mai di stupire i suoi fan e lo ha dimostrato con un suo incantevole post. Un jeans che tende ad abbassarsi sempre di più. Intimo in bella vista che manda completamente fuori di testa tutti quanti noi. Delle forme che non stanno né in cielo e né in terra. Per non parlare del suo incredibile reggiseno che, a quanto pare, è in evidente difficoltà per via del lato ‘A’ che definire “dominante” è assolutamente troppo poco. Sguardo sempre più sexy e filo di trucco che, in questi casi, non deve mai mancare. Che incanto.