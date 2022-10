Claudia Ruggeri va ‘in fuorigioco’: la canottiera non riesce a contenerla

Esplosiva e incredibilmente esagerata: Claudia Ruggeri con l’ultimo scatto manda in tilt la community.

Il volto è sorridente e intrigante, il resto della foto ancora più travolgente. Claudia Ruggeri alimenta con una foto incredibile i commenti della community, letteralmente scatenata nei complimenti e nelle reazioni dopo l’ultimo potentissimo scatto.

La sua carriera è ormai in grandissima crescita, ed è stata costruita sulla gavetta e sulla capacità di mostrarsi con naturalezza e genuinità davanti alle telecamere. Dopo gli esordi da modella Claudia Ruggeri ha fatto il suo debutto molto incisivo su Chiambretti c’è ed ha presenziato anche in un film di Carlo Verdone. Poi la chiamata in arrivo da Domenica In in cui ha conosciuto il marito, l’esperienza da ballerina nel seguitissimo e molto amato Ciao Darwin fino all’avventura ad Avanti un altro.

I telespettatori le mostrano sempre tantissimo affetto, e lei ricambia sui social con i sorrisi in studio, i commenti sui social e scatti che alimentano la curiosità. Dal programma di Bonolis in cui emerge la sua bellezza esplosiva, fino a gli scatti di Instagram che lasciano a bocca aperta, Claudia Ruggeri alimenta l’entusiasmo con forme che conquistano gli italiani, un viso splendido e tanta ironia.

Claudia Ruggeri, forme in primo piano: la foto lascia di stucco

Una foto sola per fare esplodere la community, ma lo scatto è di quelli potenti, che incassano commenti e lasciano senza parole. Claudia Ruggeri, la “Miss” di Avanti un altro, regala ai followers una immagine che in poche ore incassa una valanga di commenti. I suoi numeri su Instagram la rendono infatti di diritto una influencer, molto seguita, che incassa chiamate importanti per sfilate e collaborazioni anche dai grandi brand di moda.

La Ruggeri non sbaglia quindi un colpo. È incantevole sui social, lavora con naturalezza e fascino in tv ed è anche appassionata di psicologia che per lei si è trasformata in un percorso universitario e in una vera e propria strada parallela a quella dello spettacolo. Bellezza e intelligenza si fondono quindi per una donna che conquista tutti ad ogni scatto ed in ogni progetto.

Il successo, arrivato grazie a tv e social, si è chiaramente trasformato in numeri importanti nella community, che apprezza foto e video di una donna dalle forme giunoniche ed è scattata a commentare anche l’ultimo magnetico scatto. Nel primo piano il décolleté pazzesco della Ruggeri è ben evidente, e la maglia scollatissima fa il resto. Il risultato? Più di 400 commenti in 3 ore. Un numero che conferma quanto la Ruggeri sia amatissima dai suoi numerosi followers.