Elisabetta Canalis, lato ‘A’ abbondante pericolo costante: stavolta esagera

Ancora un altro grandissimo successo che porta la firma di Elisabetta Canalis che arriva, ovviamente, direttamente dal suo account ufficiale di Instagram. Un qualcosa che veramente merita di essere osservato con tutta l’attenzione di questo mondo e soprattutto con molta cautela. Che spettacolo – FOTO

Quando la nativa di Sassari decide di pubblicare un qualcosa di nuovo in rete tutti sappiamo che si tratta di un grandissimo successo che non poteva assolutamente passare inosservato. Lo ha dimostrato, ancora una volta, con un nuovo capolavoro. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete affatto preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Stropicciatevi bene gli occhi perché sta per arrivare il momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia. Buona visione.

Elisabetta Canalis, questa volta ha davvero esagerato

Tutti in piedi per l’ennesimo regalo che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ ha fatto nuovamente ai suoi fan. Questi ultimi sono rimasti, ancora una volta, decisamente senza parole per tutto questo. Lo dimostra chiaramente il fatto che la stessa sta raccogliendo un importantissimo numero di “like” che sta continuando a crescere con il passare delle ore. Numeri che riguardano anche i commenti di approvazione che, in questi casi, devono assolutamente mai mancare. Emoticon a forma di cuoricini, occhioni innamorati e tanto molto altro per la splendida 43enne che sa regalarci solamente emozioni. Noi della redazione, ovviamente, abbiamo già visto il contenuto. Siamo rimasti completamente senza parole. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo a dei livelli davvero incredibili. Pronti per scoprire il tutto? Allora mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Elisabetta Canalis, contenuto di altissimo livello: lato ‘A’ mondiale – FOTO

Ed ecco a voi il nuovo contenuto che porta la firma da parte della fantastica Elisabetta. Il mese di settembre lo ha voluto salutare nella migliore maniera possibile. Occhiale da sole in bella vista, così come il suo top che appare decisamente in difficoltà. Giubbino mini e aperto come non mai che non riesce a contenere le sue importanti forme. Per non parlare del suo lato ‘A’ che si conferma sempre più “dominante” e “mondiale” come non mai. Un fisico sempre più in forma. Uno scatto che lascia tutti quanti noi senza parole. D’altronde, cosa mai possiamo dire dinanzi a questa opera d’arte?