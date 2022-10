Jolanda De Rienzo, solamente un filo copra il lato A

Un altro incredibile post che porta la firma da parte di Jolanda De Rienzo. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire l’ennesimo capolavoro che porta la firma da parte della giornalista napoletana che continua ad essere una grande protagonista su Instagram: guardare per credere – FOTO

Ci risiamo, benvenuti ad un nuovo capolavoro che porta la firma di Jolanda De Rienzo. Un nuovo ed incantevole opera d’arte che la vede come protagonista. Inutile ribadirvi il fatto che questa immagine sta raccogliendo il successo che merita. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente al numero importantissimo di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non potevano perdersi, per nessun motivo al mondo, questo suo capolavoro che sta facendo il giro della rete. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Buona visione.

Jolanda De Rienzo, l’ultimo post è da urlo

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando e soprattutto non avete ancora visto il suo ultimo post non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Noi della redazione di ‘Calciopolis‘ siamo pronti a regalarvi una grandissima emozione mostrandovi l’ultimo capolavoro da parte della giornalista tifosissima del Napoli. Siamo sicuri che i vostri occhi vi ringrazieranno per quello che vedranno. Anche voi farete lo stesso, ma non c’è affatto bisogno di ringraziarci. Dobbiamo solamente inchinarci dinanzi alla sua fantastica bellezza e soprattutto ad un post che si sta diffondendo, sempre di più, sui social network. Siete pronti per il tutto? Il nostro consiglio è quello di annullare tutto quello che state facendo in questo momento e di annullare gli impegno che avevate in programma visto che adesso avrete a che fare con un qualcosa di molto più importante.

Jolanda De Rienzo, solamente il filo copre il lato ‘A’ – FOTO

Non vi stavamo mentendo affatto, ecco a voi questo suo nuovo capolavoro. Un vestito che merita di essere osservato con la massima attenzione. Stesso discorso vale anche per il suo fisico ed il suo lato ‘A’ a dir poco favoloso. Sguardo rivolto verso il basso, filo di trucco che non deve mai mancare in questi casi ed un seno in primo piano che ci manda completamente fuori di testa. Non si tratterebbe della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo a dei livelli incredibili. Da applausi.