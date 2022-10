Diletta Leotta, allenamento sempre più bollente: perizoma in fuorigioco

Un nuovo contenuto che porta la firma, ovviamente, da parte di Diletta Leotta che non poteva assolutamente deludere i suoi fan e lo ha dimostrato con un nuovo ed incantevole post che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Guardare per credere che spettacolo ci ha regalato FOTO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Una visione che definire “paradisiaca” è assolutamente troppo poco per i nostri gusti. Che sta avendo un grande successo lo dimostra l’altissimo numero di “like” che questo suo capolavoro sta continuando a ricevere. Numeri che, con il passare delle ore, stanno aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che meritano e non poco.

Diletta Leotta, l’allenamento è sempre più rovente

In realtà ci possiamo anche consolare con questa immagine che vedete in evidenza qui in alto. Ed invece no, assolutamente no. Un nuovo incredibile post che porta la firma della nativa di Catania che è stato pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Soprattutto quando lo scatto è arrivato direttamente da uno dei luoghi in cui la stessa non rinuncia mai. Sì, avete capito di cosa stiamo parlando. Della palestra. Nelle ultime ore ci ha deliziato con questo contenuto mentre si allena che ci ha mandato completamente fuori di testa. Siete curiosi di vedere e di conoscere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che annullare tutti i vostri impegni che avete in programma visto che dovete concentrarvi esclusivamente su di lei. Noi della redazione ci siamo arresti visto che il livello di sensualità è altissimo. Adesso tocca a voi giudicare.

Diletta Leotta, slip in bella mostra: tutti senza fiato – FOTO

Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun commento visto che è perfetto così. Un leggins sportivo completamente aderente che mette in risalto ed in evidenza le sue meravigliose gambe. Per non parlare di quello slip nero che è in netto fuorigioco. Se vi state chiedendo se sia il caso di utilizzare lo zoom la risposta è solamente una: assolutamente sì. Top fin troppo esplosivo e sguardo decisamente fin troppo incantevole. Una panca decisamente in difficoltà per via della presenza della giornalista, su questo non ci sono dubbi.