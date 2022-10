Taylor Mega, vestito troppo scollato: lato ‘A’ straripante

Un altro incredibile post che porta la firma di Taylor Mega che, ovviamente, arriva direttamente dal suo account ufficiale di Instagram. Tutti quanti noi stavamo aspettando questo contenuto, ma mai ci saremmo aspettati che fosse di altissimo livello. Curiosi di vedere il tutto? Allora mettetevi comodi che lo spettacolo inizia

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita e lo ha fatto anche in grande stile. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire questo suo nuovo incantevole contenuto che sta raccogliendo il successo che merita sui social network. Basti pensare che noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Che spettacolo signori, le vostre pupille vi ringrazieranno – FOTO

Taylor Mega non smette di stupire

Non ha alcuna intenzione di smettere di stupire la fantastica Taylor Mega che, direttamente dal suo account di Instagram, ci regala una nuova e deliziosa perla che non poteva assolutamente passare inosservata ai nostri occhi. Un vero e proprio spettacolo. Non esistono altri termini per poter descrivere questo capolavoro che la modella ed influencer italiana ha regalato a tutti quanti noi. Inutile ribadire il fatto che la stessa sta raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci riferiamo al fatto che sta ricevendo tantissimi di quei “like” che si sta perdendo davvero il conteggio. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Siete pronti per visionare il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare. Vi annunciamo che merita e non poco tutto questo.

Look incantevole e fili in enorme difficoltà: che spettacolo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e stupefacente come non mia. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere ma qui siamo a dei livelli davvero incredibili. Non sappiamo neanche da dove iniziare a dire il vero. Un contenuto “total black” che è una vera e propria gioia per i nostri occhi. Stivali neri che le donano alla perfezione. Gambe da urlo e vestito troppo aderente. Una scollatura che non poteva decisamente passare inosservata ai nostri occhi. Un lato ‘A’ incantevole. Se vi state chiedendo se sia il caso di utilizzare lo zoom la risposta è sì.