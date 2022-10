Elisa De Panicis, perizoma da infarto: gioco pericoloso delle gambe

Anche questa volta si continua a parlare di Elisa De Panicis. Ovviamente nella migliore maniera possibile, ci mancherebbe altro. La classe ’92 non è assolutamente nuova a questo tipo di contenuti che ci mandano completamente in tilt. Anche se proprio dobbiamo dirla tutta qui ha un tantino esagerato – FOTO

E’ vero che nelle scorse volte ha fatto vedere a tutti le sue incredibili opere d’arte che non potevano assolutamente passare inosservate ai nostri occhi. Qui, però, siamo arrivati a dei livelli a dir poco incredibili. Lo dimostra chiaramente il fatto che il suo post, pubblicato direttamente sull’account ufficiale Instagram da parte della cantante, sta ottenendo il successo che merita. Sono moltissimi i follower che le stanno lasciando “cuoricini” e commenti di approvazione sotto questa opera d’arte. Da alzarsi tutti quanti in piedi.

Elisa De Panicis, contenuto da urlo: qui si esagera

Qui veramente siamo arrivati a dei livelli incredibili. Se vi aspettate il solito “post” vi sbagliate di grosso visto che, questa volta, ha voluto fare di più. Decisamente di più. I suoi fan la stanno ringraziando per tutto questo. Chi ha visionato, per primo, il tutto è rimasto senza parole. Stesso discorso vale per noi della redazione che davvero non sappiamo più cosa dire in merito a tutto questo. Elisa De Panicis continua a sorprendere tutti quanti noi e lo fa nella migliore maniera possibile che ci aspettavamo. Il titolo non è assolutamente ingannevole, potete stare fin troppo tranquilli. Quel perizoma che si vede è decisamente da infarto. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora vi consigliamo di rimanere qui con noi per osservare il tutto. Sicuramente non ve ne pentirete.

Elisa De Panicis, accavallamento delle gambe pericoloso – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente come non mai. Un altro graditissimo e delizioso capolavoro che porta la firma da parte della cantautrice spagnola. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo veramente su un altro pianeta. L’accavallamento delle gambe è un qualcosa di veramente pericoloso: da guardare con tutta l’attenzione e soprattutto con tutta la cautela di questo mondo. Stivali rigorosamente neri che meritano e non poco. Foto in “bianco e nero” che dà sicuramente quel tocco in più a tutto questo. Occhiali da sole in bella vista e si va a regnare sui social.