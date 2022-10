Federica Nargi da standing ovation: la trasparenza porta allo zoom

Tre foto di una intensità clamorosa per Federica Nargi che conquista i fan e incassa un clamoroso record sui social: resterete a bocca aperta.

“Sei la numero uno”, e ancora “ecco la dea italiana”, ma anche un eloquente e frequente “ti piace vincere facile”. Quando si parla di Federica Nargi, è facile imbattersi in commenti di questo tenore.

Le sue foto incollano i fan allo schermo, sono un inno alla gioia, ma soprattutto alla bellezza e al fascino di una donna che fin dagli esordi ha conquistato gli italiani ed è sempre stata considerata una delle donne famose più belle che ci siano. Viso che buca lo schermo, fisico impeccabile, la capacità di spaziare dalla moda alla tv che le he regalato un successo notevole. Anche il mondo del gossip ha provato a scovare tutto su di lei, che dopo aver conosciuto Alessandro Matri è rimasta folgorata dall’ex attaccante e con lui ha dato vita ad una splendida famiglia.

Un seguito pazzesco per una donna di successo, che ad ogni post incassa vere e proprie standing ovation, valanghe di like, cuori e fiamme a testimoniare non solo quanto sia amata, ma anche l’affetto per una donna maestra di eleganza, mai banale, provocante ma senza esagerazioni. Su Instagram infatti è arrivato un vero e proprio record, festeggiato con 3 scatti che non sono di certo passato inosservati e che come spesso accade hanno premiato la bellissima modella e showgirl.

Federica Nargi: trasparenze pazzesche su Instagram

Da guardare e riguardare con la massima cautela. Non ci stancheremo mai di dirvelo, perché ogni volta che la nativa di Roma posta qualcosa sui social il tutto si trasforma in un vero e proprio tripudio. Questa volta però la Nargi si è decisamente superata con una galleria che definire incantevole sembra addirittura troppo poco.

Come sempre accade vedremo il suo splendido viso, i look scelti che su quel fisico rendono ogni abito praticamente perfetto ma l’inquadratura non fa nulla per nascondere un dettaglio che non è passato affatto inosservato. La Nargi si è mostrata non solo in primo piano ma anche con una foto presa da lontano, e la maglia scelta, trasparente, di sicuro avrà spinto molti followers a fare zoom, a cercare di ingrandire lo scatto per rendere tutto ancora più attraente e potente.

Mentre i followers commentano e rendono onore ad una donna semplicemente impeccabile, lei festeggia un traguardo che non è da tutte. Sulla sua pagina Instagram sono infatti 4 milioni e 100 mila utenti ad aver cliccato sul tasto follow. Un dato che chiarisce quale sia il seguito di una donna splendida, elegante, che senza esagerare e con infinita classe da sempre ottiene l’ammirazione degli italiani ma anche dei grandi brand, sempre pronti a fare a gara per collaborare con lei.