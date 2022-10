Roma gelata: Dybala, brutte notizie per i tifosi

Una buona e una cattiva notizia per i tifosi della Roma: novità su Paolo Dybala, ecco cosa può succedere.

La voglia di dimostrare, quel legame subito forte con Mourinho, la presentazione alla piazza giallorossa che lo ha caricato e responsabilizzato.

Alla Roma mancava quel calciatore in grado di accendere l’entusiasmo, di far spellare le mani ai tifosi pronti a batterle a ripetizione per le giocate di un nuovo idolo. Paulo Dybala però ha iniziato con il piede giusto, che di certo è quello sinistro, in grado sempre di regalare grandissime emozioni. Gol, assist, quell’esultanza che riconsegna a lui il sorriso, alla Serie A un grande talento, all’Argentina quella Joya che può tornare davvero utile in nazionale.

Dybala è rinato nella capitale e i suoi numeri lo testimoniano. Per Mourinho è imprescindibile, è centrale nel suo gioco e indispensabile nell’innescare i compagni. La rinascita del calciatore però non ha solo aspetti positivi. Le brutte notizie potrebbero infatti arrivare dalla Premier, perché quando alcuni club si muovono è davvero difficile dire no.

Dybala, assalto deciso falla Premier: cosa può accadere

La Roma l’ha spuntata nella corsa a Dybala, strappando il calciatore ad una folta concorrenza. Chiaramente i giallorossi hanno dovuto cedere da qualche punto di vista per averlo in rosa, accettando una clausola che di certo non blinda l’argentino nella capitale e lascia lui la scelta sul suo futuro. Al termine della stagione infatti non servirà una cifra così tanto alta per prelevarlo, e visto il rendimento è scontato che l’offerta possa arrivare.

Con circa 20 milioni Dybala sarebbe libero di partire, e ci sarebbero almeno tre club pronti a lanciare l’assalto. Il Tottenham di certo potrebbe fare un tentativo, ma anche il Manchester United, deciso ad alzare il tasso tecnico della squadra, potrebbe tornare ben presto su un vecchio obiettivo. Non ci sono solo queste due squadre però sul calciatore, perché anche l’Arsenal sarebbe disposto a pagare la clausola e accontentare le richieste ed calciatore per l’ingaggio.

Per 20 milioni la lista potrebbe ancora allungarsi, e se da un lato i tifosi della Roma sperano che le prestazioni possano essere sempre in crescita, dall’altro questo fattore alimenterebbe la lista delle pretendenti. Poi toccherà a Dybala, che anche in caso di offerte che coprono la clausola potrebbe declinare. Basterà il cuore? In passato Dybala non ci ha pensato quando avrebbe potuto abbassare le sue pretese per restare alla Juve, ma alla Roma potrebbe essere cambiato qualcosa.