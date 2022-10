Elisa De Panicis, la maglia si alza e sotto non c’è il reggiseno

Ancora uno scatto travolgente e nuova standing ovation dalla community: Elisa De Panicis è uno spettacolo.

Ha preso un aereo, lo ha fatto con abiti scomodi ma elegantissimi, che hanno messo in mostra le sue forme e lasciato tutti a bocca aperta.

In molti hanno iniziato a chiederle quale fosse la meta e il perché di quel look clamoroso, forse non adatto ad un viaggio, ma di certo decisamente intrigante. La risposta è arrivata tramite i social, con una galleria pazzesca. La De Panicis ha postato le foto di una sfilata di un grande marchio di moda. Fra le modelle in passerella, i complimenti per una serie di abiti pazzeschi, e il racconto della sua esprienza, sono arrivate anche le sue foto, con abiti strettissimi, gambe in bella vista, la solita arma pazzesca che è la sua seduzione.

Tutto finito? Assolutamente no, perché il luogo cambia, e da Parigi la De Panicis ora regala gioie da Madrid. La potenza degli scatti però è uguale. Arriva infatti una nuova galleria che incolla allo schermo. Look incredibile, fisico allenatissimo, sguardo seducente che non passa inosservato e conquista il pubblico, come sempre primo giudice anche sui social.

Elisa De Panicis mostra qualcosa di più

Tacchi a spillo, pantaloncini corti, poi un dettaglio che non passa mai inosservato. La De Panicis lo ha fatto ancora con un post che sfida la censura, che ha raccolto like e commenti con numeri che chiariscono ancora una volta quale sia il suo seguito. C’è infatti qualcosa di lei che conquista sempre. Forse la capacità di sedurre, l’intensità delle espressioni, ma di sicuro anche un fisico pazzesco che anche negli ultimi scatti non è passato inosservato.

Anche da Madrid ciò che emerge è un fisico incredibilmente allenato, ma anche un top che evidenzia l’assenza dell’intimo e mette in mostra qualcosa di più. La De Panicis, sempre di più fra le influencer del momento, si presenta con abiti che valorizzano tutti i suoi punti forti, e come sempre accade incassa un boom di reazioni.

Dopo una estate trascorsa a mostrare bikini e trasparenze, ma anche i progetti di una carriera ricca di traguardi in cui arrivano sempre novità, arrivano nuovi scatti che non cambiano la sostanza. La De Panicis è la solita splendida inflencer pronta a regalare emozioni, ma a giudicare dai commenti, e da un fisico che lascia bocca aperta, chi le ha chiesto già una nuova foto ha rappresentato il pensiero di molti followers.