L’accavallamento di Michela Quattrociocche è bollente: tutti guardano lì

Michela Quattrociocche ha deciso di mandarci completamente fuori di testa con un nuovo ed incantevole post che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo account ufficiale di Instagram che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Un vero e proprio spettacolo della natura

Davvero non riusciamo più a trovare le parole adatte per descrivere tutta la sua straripante e, allo stesso tempo, straordinaria bellezza che la nativa di Roma ha deciso di far vedere a tutti con un nuovo ed incantevole contenuto. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Mettetevi comodi perché lo spettacolo che vedrete non lo dimenticherete più.

Michela Quattrociocche, post da infarto: che spettacolo

Anche questa volta non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire il suo ultimo contenuto che ha lanciato sui social network. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo arrivati davvero a dei livelli incredibili. La fantastica attrice continua ad emozionare tutti quanti i suoi follower con degli scatti che definire “bollenti” è assolutamente troppo poco. Lo dimostra chiaramente il fatto che la stessa sta ricevendo tantissimi di quei “like” che si sta perdendo il conto. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che non tardano ad arrivare. Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che darle ragione visto che ci è riuscita alla grande ed anche con un ottimo risultato. Ovvero quello che i vostri occhi vedranno. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Buona visione.

Monica Quattrociocche, da rimanere senza parole: che forme – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e sensuale come non mai. Possiamo confermare che il grigio è un colore che le dona benissimo. Tacchi, vestito e tutto il resto appresso sono davvero illegali. Molti di voi avranno notato l’accavallamento delle gambe che ci toglie completamente il respiro. Stesso discorso vale anche per la scollatura fin troppo bollente. Filo di trucco che, in questi casi, non deve mai mancare e si va a comandare su Instagram.