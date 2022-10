Juventus tradita: all’Inter a zero nel 2023, colpo nerazzurro a zero

Marotta avrebbe nel mirino un bianconero: la Juventus prova a fare muro ma non dipenderà dalla società.

Sempre a braccetto, quando le cose vanno bene e c’è da duellare per qualcosa di importante, ma anche nelle difficoltà, come in una stagione in cui, così come sta accadendo, entrambe soffrono e puntano a risalire.

Inter e Juve sono club dai destini incrociati. Solo legate da una profonda ed eterna rivalità, che sul campo ha dato vita a scontri epici, e sul mercato però si è trasformata in tante trattative. La Juve ha spesso prelevato dai nerazzurri calciatori che sono poi rinati a Torino, ma anche sulla tratta opposta, otre a clamorosi flop, sono arrivate pedine interessanti, e anche qualche tecnico che ha saputo vincere, come nel caso di Antonio Conte.

Per la prossima stagione quella tratta che lega due città vicine, ma due realtà diverse e da sempre rivali, potrebbe nuovamente infiammarsi. Pare infatti che Marotta sia intenzionato a chiudere un colpo importante, e sarebbe l’ennesimo sgarbo al suo ex club. In casa bianconera infatti bisognerà accelerare nelle trattative con il calciatore per evitare spiacevoli sorprese.

Allegri rischia di perderlo: l’Inter piomba sul calciatore bianconero

La trattativa è in fase embrionale, anzi, resta solo una voce molto diffusa e che inizia arrivare conferme. Pare infatti che Marotta, implacabile nel puntare i calciatori a parametro zero per alimentare la qualità dell’Inter senza grossi esborsi, sia deciso a mettere in piedi un discorso con un calciatore in forza alla Juve. Sarebbe infatti un rinforzo di qualità, che l’Inter ha in qualche modo sempre avuto sul taccuino, ma che non ha mai avuto intenzione di lasciare i bianconeri.

Ora che il contratto è in scadenza, e che la trattativa va avanti per le lunghe e rischia di saltare, potrebbe però arrivare una decisone per certi versi clamorosa. Juan Cuadrado è infatti ormai un calciatore che ha scritto un pezzo di storia della Juventus, ma in assenza di un rinnovo, o di un avvicinamento fra le parti, potrebbe decidere di chiudere la sua lunga storia con i bianconeri.

A quel punto Marotta sarebbe pronto a blitz. C’è chi sussurra infatti che i vertici del club siano da tempo attenti alle evoluzioni di una trattativa che non trova sbocchi, e che è al centro di molte voci. La Juve ha infatti dimostrato di essere decisa a chiudere nell’immediato con i calciatori che non vuole perdere.

Nel caso di Cuadrado però sembra quasi di assistere ad un braccio di ferro come quello già visto con Dybala. In quella occasione finì con l’addio della Joya, e sul calciatore c’era proprio l’Inter, che aveva praticamente chiuso l’affare. Marotta però non ha smesso di guardare in casa bianconera, e ora nel mirino ci sarebbe Cuadrado, che con la Juve ancora non ha messo nero su bianco il suo rinnovo.