Eva Padlock, per cena c’è il suo perizoma: tavola bollente

Ammiccante e provocante come sempre, ma questa volta con un dettaglio che non passa inosservato: Eva Padlock ha esagerato.

Quando si parla di lei in molti sono già consapevoli che c’è qualcosa di molto interessante ad attenderli. Si tratta di una vera e propria maestra di seduzione che nella sua carriera non ha mai smesso di stupire.

Quando si parla di motori, e soprattutto di motociclismo, e infatti facile nei circuiti imbattersi in donne bellissime dai fisici pazzeschi che accompagnano i protagonisti in pista. Sorrisi travolgenti, tute aderenti, bellezze da sogno per farla breve. Lei è riuscita ad emergere, incassando un successo senza precedenti per una “ombrellina”.

La splendida supermodella è di certo una delle più amate e seguite al mondo. Non solo per il suo passato in pista, per le presenze nei circuiti che ospitano i gran premi del Motomondiale e della Superbike. Quei sorrisi alle telecamere hanno infatti spinto gli appassionati di motori a cercare qualcosa in più su di lei, e la curiosità si è trasformata in un clamorosissimo successo sui social. Tra le passioni di Eva Padlock però non c’è solo lo sport e in particolare le moto, ma anche la nostra nazione. La spagnola è infatti legata sentimentalmente ad un uomo italiano di cui non si conosce l’identità, ma sarebbe stato lui a trasmettergli l’amore per la Juventus.

Eva Padlock, video pazzesco e record clamoroso

C’è un particolare di Eva Padlock che non è passato mai inosservato. Non parliamo del suo fascino, del volto bellissimo o di un fisico travolgente, sarebbe forse troppo scontato. Ciò che i fan non possono fare a meno di notare è infatti quella costante e continua voglia di sedurre, di giocare con i followers, stuzzicandoli con look magnetici, trasparenze, perizomi e anche posizioni intriganti.

Ecco, la spagnola lo ha rifatto con la consueta capacità di attirare a sé le attenzioni e grazie all’ennesimo video che mette in evidenza le sue generose forme. I post riescono sempre a strappare una marea di consensi, di like, commenti che vanno tutti nella stessa direzione. Eva Padlock è infatti molto amata, incassa vere e proprie dichiarazioni dai fan, che le hanno regalato un record clamoroso su Instagram.

La modella è infatti ad un passo dai 2 milioni di followers, che per chi si intende di Instagram sono una cifra assolutamente da non sottovalutare. Il motivo di questo successo? Possiamo dire che è ben visibile nell’ultimo video postato e regalato a chi non ha potuto fare a meno di cliccare sul tasto follow. Vi diciamo solo che lei gioca con la community seduta su un tavolo, e gli abiti fanno la differenza. Il resto lo lasciamo alle immagini, non siamo certo qui a rovinarvi una sorpresa.