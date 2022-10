Federica Nargi, palloncini in difficoltà: forme strepitose

Federica Nargi non smette mai di stupire e lo dimostra con un altro elemento che ha condiviso direttamente sul suo account ufficiale di Instagram che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Un vero e proprio capolavoro quello pubblicato dall’ex velina di ‘Striscia la Notizia’.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti: quando la nativa di Roma decide di pubblicare un qualcosa di nuovo è sempre una grande festa. Già, proprio un party è il luogo in cui è stata scattata l’immagine e che è stata pubblicata sui social network. Non si tratta affatto del solito post che la stessa decide di pubblicare. Qui ha veramente esagerato ed ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatta. Non possiamo fare altro che alzarci tutti in piedi per applaudire questa vera e propria opera d’arte. Da vedere con tutta la cautela del mondo.

Federica Nargi, contenuto fin troppo bollente

Ed eccoci qui per parlare nuovamente di una delle regine di questa nostra rubrica. Ovviamente ci stiamo riferendo a Federica Nargi. Un qualcosa che non poteva decisamente passare inosservato ai nostri occhi. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete affatto preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Sappiamo bene cosa state pensando: ovvero che vi potete accontentare benissimo dell’immagine in evidenza che vedete qui in alto. Avete tutte le ragioni di questo mondo. Potrete anche visionare questa qui sopra, ma quella che vi faremo vedere a breve è un qualcosa di veramente esagerato. Siete curiosi di conoscere il tutto? Allora il nostro consiglio è quello di mettere da parte tutto quello che state facendo visto che vi dovete concentrare esclusivamente su questo ennesimo capolavoro che porta la sua firma. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Federica Nargi, tutto troppo mini: fisico perfetto – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole ed affascinante come non mai la fantastica Federica che non smette assolutamente di stupire tutti i suoi fan. Circondata da palloncini di colore giallo ed arancione, con tanto di cuoricino rosso dietro di lei, ci incanta con questa vera e propria opera d’arte. Un fisico che definire perfetto è assolutamente troppo poco. Maglia mini e forme strepitose. Quel filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare e si va a comandare su Instagram.