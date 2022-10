Onana titolare e nuovo vice: colpo in Serie A per il 2023

Inzaghi avrebbe scelto e in porta partirebbe una vera e propria rivoluzione: via Handanovic, ecco chi sarà il dodicesimo.

I tifosi lo hanno chiesto a gran voce e lui ha saputo aspettare, senza polemiche, consapevole che quel momento sarebbe prima o poi arrivato.

Inzaghi in Champions ha ridato fiducia ad Onana, e a conti fatti la scelta è stata premiata. Era per certi versi dettata dalle recenti prestazioni in chiaroscuro di Handanovic, ma anche da alcuni dettagli che non potevano non essere presi in serissima considerazione. Onana ha un ingaggio da circa 3 milioni di euro, è stato preso in anticipo per bruciare la concorrenza, e di certo ha esperienza e classe da vendere. Tutte sottolineature che danno la dimensione della scelta di Marotta, pronto a prelevarlo per fare il titolare.

Ecco quindi che il momento sarebbe arrivato. Inzaghi probabilmente alternerà i due estremi difensori, lo farà per una sorta di rispetto a chi ha guidato con successo la difesa negli ultimi anni, ma anche per garantire serenità ad Onana. Al termine della stagione però le scelte saranno drastiche e per certi versi sono già fatte. Handanovic con molta probabilità sceglierà un’altra destinazione per giocare titolare, ed ha già la fila pronta ad avanzare proposte. L’Inter invece avrebbe già nel mirino un dodicesimo di grandissima affidabilità, che la Serie A la conosce bene.

Inter, il caos portieri si risolve così

Il dualismo, che fra i calciatori non c’è, ma che di certo in un inizio delicato ha spinto le cronache sportive ad alimentare il caos attorno all’Inter, sembra in qualche modo essersi risolto. Onana giocherà di più, probabilmente non sarà il titolare, perché una vera e proprio prima scelta non c’è per Inzaghi, ma di certo dalla prossima stagione avrà in mano il ruolo e sarà il numero 1 indiscusso della squadra.

L’ex Ajax ha dimostrato di essere affidabile, ha giocato tanto in Champions in Olanda, e anche quando è stato chiamato in causa da Inzaghi non ha affatto demeritato. Ecco quindi che le scelte sono praticamente fatte, e non sarà l’Inter a chiedere ad Handanovic di lasciare la squadra. Si tratta di una scelta rispettosa, di una gestione che sarà interamente nelle mani del portiere. Qualora dovesse decidere di restare in rosa nel ruolo di dodicesimo i nerazzurri sarebbero contentissimi, ma le chiamate non mancano, e in caso di richiesta di lasciare il club, Handanovic ne avrebbe tutto il diritto, e la società lo accontenterebbe con piacere.

A Marotta resterebbe quindi solo il compito di scegliere un dodicesimo affidabile per chiudere il capitolo portieri. L’obiettivo però in tal senso sarebbe già stato individuato, perché l’Inter avrebbe fatto un pensierino su Consigli. L’estremo difensore del Sassuolo è affidabilissimo, è da anni fra i migliori portieri della Serie A, e a 36 anni, con tanti campionati ancora davanti e la voglia di stupire, potrebbe regalarsi qualche stagione in nerazzurro per provare ad alzare qualche trofeo che meriterebbe. Marotta ci proverà con convinzione, e la sensazione è che l’affare potrebbe davvero trasformarsi in qualcosa di molto concreto.