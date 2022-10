Milan, ora è un caso: Pioli torna sui suoi passi, rivoluzione rossonera

Stefano Pioli è pronto ad una clamorosa scelta: ecco cosa può accadere subito, già nel match contro la Juve.

Ci sono partite che contano più di altre. Non solo per la classifica, ma anche per la storia, per le rivalità che tra grandi club sono ormai vive da tempo.

Milan e Juve non vogliono deludere i tifosi, vivono momenti differenti ma hanno un obiettivo comune. La Champions ha dato fiducia al clan di Allegri mentre Pioli registra un brutto tonfo con il Chelsea. Bisogna reagire però, perché nel match fra i rossoneri e la Juve chi perde rischia davvero di veder scappare le altre, cedendo punti pesanti. Ecco quindi che i due tecnici riflettono.

Allegri attende novità sul fronte Milik, assente in Champions, ha preservato Bonucci e Locatelli entrati nella ripresa, e può contare su un Di Maria ispiratissimo e autore di tre assist in coppa (mai nessun bianconero c’era riuscito in un solo match in Champions). Per Pioli invece c’è un dubbio dal quale potrebbero dipendere altre decisioni. Il tecnico potrebbe infatti effettuare una esclusione eccellente, ripescando un calciatore pronto a sfruttare l’opportunità in un match dall’importanza cruciale.

Pioli medita su una clamorosa scelta: cambio pronto

C’è un’idea che stuzzica Pioli, e che dopo il match di Champions prende ancora più forma. Il tecnico ha valutato la prova dei suoi, ha capito forse che nei match che contano ci sono alcuni elementi che rischiano di soffrire, e medita su un cambio drastico. Nel post partita di Londra contro il Chelsea, Pioli ha incassato le domande su De Keteleare e lo ha difeso pubblicamente.

Ha chiesto di non parlare dei singoli, di non puntare il dito contro chi non ha fatto bene, ma di valutare la prestazione della squadra. Il risultato però non ha convinto, e nello spazio privato dello spogliatoio di certo arriveranno indicazioni in vista della partita contro la Juve. Pare infatti che l’ex Bruges potrebbe sedersi in panchina con due strade alternative per Pioli.

La prima porta ad una naturale sostituzione nell’undici titolare con Brahim Diaz, che reclama spazio e di certo potrebbe essere un’arma importante contro i bianconeri. L’altra sarebbe in una sorta di rivoluzione che potrebbe favorire dal primo minuto Ante Rebic. Pioli ha infatti provato questa soluzione ma la squadra rischia di essere molto sbilanciata.

Riflessioni quindi, ma anche un dato ormai chiaro. De Keteleare rischia di accomodarsi in panchina nel big match ed ha bisogno della svolta. Chi mette in discussione le sue qualità sbaglia, ma per certi match serve anche l’esperienza e l’incisività, che al momento al belga mancano e rischiano di penalizzarlo.