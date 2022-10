Wanda Nara, l’estate non finisce: la scollatura straborda dal costume

Wanda Nara sempre più esagerata e in forma smagliante, la showgirl argentina ancora una volta in un primo piano semplicemente esplosivo

Ogni volta, pensiamo che Wanda Nara non possa fare meglio e non possa riuscire a stupirci ancora. E invece, la showgirl e imprenditrice argentina sa sempre come fare a rapire la nostra attenzione e lasciarci senza fiato. L’ormai ex lady Icardi si conferma una icona di sensualità ormai planetaria.

Wanda Nara, anche dall’altra parte del mondo manda in visibilio i fan

Il tutto, confermato dai suoi numeri stratosferici sui social, dove è sempre più una stella di prima grandezza ormai dovunque. Continuano a crescere i suoi followers su Instagram, che stanno giungendo a 15 milioni e mezzo. Se in passato era principalmente conosciuta per essere una delle wag più ammirate del mondo del calcio, ora la sua popolarità è cresciuta a 360 gradi e non accenna a fermarsi. Lasciata, almeno per il momento, l’Europa, dopo la fine della sua relazione con Icardi, Wanda si sta dividendo tra l’Argentina, dove sta spopolando nuovamente in tv come giudice della versione locale del ‘Cantante mascherato’, e la Florida: a Miami, si è spesso recata ultimamente per alcuni shooting fotografici. E’ una Wanda più scatenata che mai, che di recente praticamente ogni giorno sta regalando ai suoi ammiratori visioni letteralmente celestiali. Uno scatto dopo l’altro, alza sempre di più l’asticella della provocazione, con una sensualità al tempo stesso elegante e di classe e provocante come non mai.

Wanda Nara, l’annuncio che fa crescere l’attesa: il lato A più incontenibile che mai

Fa parte di questa seconda schiera di scatti l’ultimo, che viene da Miami e anticipa la campagna pubblicitaria che vedrà Wanda, nei prossimi giorni, protagonista indossando costumi da bagno. Inevitabile far viaggiare l’immaginazione e sognare già da adesso ad occhi aperti, l’anticipazione da parte di Wanda è più gustosa che mai. Per le strade della città, spalanca la giacca e lascia emergere al di sotto un costume aderente, che fa risaltare la sua silhouette formosa, e con una scollatura eclatante, che sembra quasi strabordare. Un dettaglio, al solito, davvero ipnotico, che accende la passione e la fantasia in un lampo. Fioccano a centinaia di migliaia i like, i commenti come sempre sono entusiasti per una delle regine assolute del web e che incarna femminilità seducente come poche altre al mondo. Un capolavoro che non stanca mai.