Juventus, occhio a Vlahovic: maxi offerta ed il giocatore vacilla

La proposta potrebbe far crollare le certezze della Juve e le poche sicurezze di un calciatore che non brilla in bianconero.

Zero. Come i tiri effettuati in porta contro il Milan, come i sorrisi in un match in cui l’ex Fiorentina, la palla, davvero non l’ha vista mai.

Il dibattito si allarga fra chi crede che Allegri non sappia valorizzare bene il giovane centravanti e chi invece è convinto che l’impatto con la Juve abbia fatto emergere alcune lacune tecniche e tattiche del serbo. Difficile dirimere la faccenda, mentre è molto più semplice valutare i numeri e soprattutto l’umore, che dopo il ko non il Milan sembra davvero nero. Vlahovic con le big non brilla. Non sembra in grado da solo di far male alle difese avversarie, e Allegri gli ha dovuto affiancare Milik, che per certi versi sembra più incisivo e voglioso di lui.

Dati che fanno riflettere, non solo alla luce dell’investimento fatto, ma anche del clamore di una trattativa che portò alla Juve quello che era definito insieme ad Haaland il centravanti del futuro. Quei paragoni però, al momento non possono neanche essere azzardati. Il norvegese infatti cancella record in Premier e Champions, per il serbo la situazione è inversa. Pochi sorrisi, emozioni con il contagocce, ma di certo un dato di fatto che in molti tengono in considerazione. Il talento di Vlahovic non si discute, e c’è chi sarebbe pronto alla maxi offerta per far vacillare lui e la Juve.

Vlahovic, blitz per tentare di strapparlo alla Juve

In casa Juve è tempo di riflessioni, e per certi versi è anche tardi. La rincorsa Champions sembra davvero complicata, in campionato neanche a metà ottobre il sogno scudetto sembra già svanito, e di certo molti calciatori giunti a Torino per vincere non gradiscono questo inizio difficile. La Juve non sembra divertirsi, di certo non diverte, e resta intrappolata in schemi e blocchi, forse anche mentali, che hanno condizionato e non poco l’avvio di stagione.

Ecco quindi che fra i tanti scontenti qualcuno potrebbe essere in qualche modo attratto dalla sirene in arrivo da altri campionati. Su Vlahovic infatti c’è un club pronto a piombare con una offerta di quelle che fanno tremare le gambe. Si tratta del Manchester United, che secondo fonti inglesi e non solo, alla fine di questa stagione vorrebbe bussare in casa della Juve con una proposta convincente. L’assalto per giugno, sembra quindi ormai scontato.

Bisognerà capire cosa accadrà da qui a 7-8 mesi in casa di una Juve che adesso non può più rimandare le scelte. Serve una virata netta, per evitare che qualche calciatore possa pagare i troppi musi lunghi, le sconfitte, gli obiettivi che sfumano troppo in fretta. In assenza di un cambio deciso, molti potrebbero riflettere sul loro futuro, e di certo Vlahovic incasserà una serie di offerte che potrebbero davvero cambiare la sua carriera, e anche il futuro della Juventus.