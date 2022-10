Colpo in attacco da 25 milioni, sfida tra Milan e Juventus

Milan e Juventus, dopo il confronto in campo, duellano per un attaccante: affare da 25 milioni di euro, sfida tra rossoneri e bianconeri

A San Siro, la sfida tra Milan e Juventus sul campo ha emesso un verdetto piuttosto chiaro. I rossoneri hanno battuto i bianconeri per 2-0, con le reti di Tomori e Diaz, mettendo in evidenza una superiorità evidente, anche intesa come rapporti di forza al momento in campionato e in prospettiva nel medio periodo.

Milan e Juventus, la sfida continua: occhio alle prossime sessioni di mercato

La squadra di Pioli ha idee e logiche di gioco che funzionano al netto delle assenze, il contrario di quella che è la situazione attuale della Juventus, che fatica a ritrovarsi. Allegri e soci sono stati sconfitti senza appello e per l’ennesima volta hanno dimostrato di non avere in questa fase la tenuta per esprimersi ad alti livelli in maniera costante. Solo per i primi venti minuti, la banda bianconera è sembrata all’altezza della situazione. Il futuro del tecnico livornese torna in discussione, la dirigenza si guarda attorno anche sul mercato per rinforzare e rinnovare una squadra cui l’importante mercato estivo sembra non essere affatto servito. Numerosi i profili che si stanno valutando, ma per alcuni dei quali potrebbe esserci un nuovo duello proprio con il Milan. I rossoneri sono una delle squadre da battere ma vogliono confermare la loro crescita ed estenderla anche al terreno di gioco europeo. Motivo per il quale Maldini va a caccia di ulteriori innesti per il prossimo futuro. E il dirigente rossonero mette gli occhi su un giocatore che potrebbe fare comodo anche alla Juventus.

Milan e Juventus, duello in vista per Okafor

Parliamo di Noah Okafor, giovane attaccante 22enne del Salisburgo, che in Champions League si è messo in luce fin qui con tre reti in tre giornate, una delle quali proprio al Milan. I rossoneri hanno preso nota, ma lo ha fatto anche la Juventus. Gli austriaci, come noto, sono una bottega piuttosto cara, ma non mettono troppi paletti alla cessione dei propri giocatori migliori. Dopo Haaland, anche lo svizzero Okafor potrebbe spiccare il volo da lì. Secondo ‘Don Balon’, in considerazione del contratto in scadenza nel 2024 e con un rinnovo che al momento appare difficile, con 25 milioni di euro potrebbe essere possibile mettere a segno un affare di prospettiva. Ma occhio all’inserimento di altre big europee, che non resteranno certo a guardare.