Melissa Satta piccante ma viene ‘bocciata’: il look non convince – VIDEO

Melissa Satta conferma come sempre tutto il suo fascino, ma per una volta i fan non concordano con il suo look

Presenza tra le più assidue e irrinunciabili della tv e del mondo dello spettacolo, Melissa Satta fa sempre parlare di sé. La showgirl sarda è da tempo una delle icone assolute di fascino e femminilità all’italiana, popolarissima sul web con i profili social sempre presi d’assalto.

Melissa Satta, dopo un’estate da sogno lo spettacolo riparte in tv

Su Instagram, l’ex velina di Striscia la Notizia viaggia ormai verso i cinque milioni di followers. Per lei, il tempo sembra non essere assolutamente mai passato, da quando ci incantava e ci faceva sognare sul palco del popolare tg satirico, entrando a far parte della schiera di veline ‘leggendarie’ insieme ad altre bellezze da urlo come Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas, Federica Nargi. In tutti questi anni, anzi, Melissa è sembrata addirittura accrescere il suo fascino ed è naturale che per molti rappresenti una delle bellezze più irresistibili del nostro paese. Una presenza scenica che da qualche tempo è entrata a far parte anche del mondo dello sport. Da sempre grande appassionata di calcio, Melissa era già stata in passato ospite a più riprese di trasmissioni sportive, ma adesso è diventata un volto fisso della redazione di Sky Sport. Dallo scorso anno, conduce il programma Gol Deejay ed è sempre in prima fila la domenica sera, nel Club di Fabio Caressa. Inevitabilmente, quando c’è lei in diretta, classe, eleganza, sensualità la fanno da padrone assolute. E con i suoi post sui social, lei ce lo ricorda ogni volta. Anche se in questo caso, non proprio tutti i fan sono entusiasti del suo look.

Melissa Satta, l’abito è bellissimo ma un dettaglio in particolare un po’ meno: il parere dei followers

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Uno degli ultimi post presenta un video con la sua sessione di trucco prima di entrare in studio a Gol Deejay. L’apparizione in scena è da capogiro, con un abito rosso pailettato che esalta meravigliosamente la sua silhouette. Eppure, c’è un dettaglio che secondo gli ammiratori ‘stona’, ed è rappresentato dagli stivali sotto il vestito. Una scelta stilistica che non convince e che molti sottolineano. I complimenti a Melissa per la sua bellezza non mancano, ma l’outfit è da rivedere nel suo insieme: “Unico neo, gli stivali, per il resto bellissima”, “Quei vestiti con gli stivali alti non mi piacciono”, “Vestito e stivali insieme bocciati”.