Inzaghi, nuovo terremoto Inter: “Arriva il conto”

L’Inter tira il fiato dopo la vittoria con il Barcellona, ma il successo non allontana i fantasmi dai nerazzurri e da Inzaghi: cosa succede

Nel momento più difficile, l’Inter ha tirato fuori una prestazione di grande orgoglio e ha portato a casa una vittoria pesantissima contro il Barcellona. L’1-0 contro i blaugrana, in Champions League, rilancia le ambizioni in chiave qualificazione agli ottavi di finale e in generale può dare nuovo smalto e slancio ai nerazzurri.

Inter, la notte col Barcellona è davvero quella del riscatto? Servono conferme per Inzaghi

La posizione di Inzaghi, a cui la società ha comunque sempre confermato la sua fiducia, è un po’ più salda dopo la notte di San Siro. Ma il tecnico sa bene che questo è soltanto un punto di partenza e che adesso serviranno altre conferme. In un avvio di stagione già segnato da diverse cadute rovinose, nelle prossime gare occorrerà trovare continuità, sia in campionato che in Europa, per far sì che il club milanese possa restare in corsa per tutti gli obiettivi. Gare già fondamentali in vista per l’Inter, che dopo aver mostrato tenacia e voglia di non arrendersi, dovrà ritrovare la brillantezza perduta e praticamente mai vista in questo avvio di stagione. Ma nonostante quanto di buono visto con il Barcellona, le perplessità attorno ad Inzaghi restano e non sono svanite.

Inter e Inzaghi, le crepe restano: “C’è una situazione che non mi piace”

Si fa interprete di tali sensazioni Antonio Cassano, che come sempre non le manda a dire. L’ex fuoriclasse barese, dalla ‘Bobo TV’ su Twitch, si dice seriamente preoccupato su ciò che starebbe accadendo nell’ambiente nerazzurro e sulle possibili spaccature in atto. “Inzaghi con la vittoria dell’altra sera si è salvato il c…, ma l’Inter sta facendo grande fatica in questo periodo e non gioca bene – ha spiegato – Prima o poi, il conto ti arriva. Le dichiarazioni dopo la vittoria non mi sono piaciute, c’è qualcosa che non mi quadra. Forse tra allenatore e giocatori si sta sbriciolando qualcosa dall’interno. La questione che Inzaghi abbia un mental coach sta facendo emergere un cinema che non mi piace, ho la sensazione che lui vada da una parte e l’Inter dall’altra. Spero di sbagliarmi, ma si potrebbe andare a finire a un punto di non ritorno”. Le prossime partite chiariranno quale sarà il destino, in questa stagione, dell’Inter e del suo allenatore.