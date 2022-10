Federica Pacela, il bikini non contiene niente: è strabordante – VIDEO

Federica Pacela mette in mostra per l’ennesima volta la sua sensualità esplosiva, il breve video in bikini ipnotizza gli ammiratori

Negli ultimi anni, si è imposta come una delle vere e proprie icone di femminilità e sensualità all’italiana. Maggiorata per eccellenza, Federica Pacela ha saputo conquistarsi un posto speciale nel cuore degli ammiratori, da cui non è più uscita.

Federica Pacela, con lei su Instagram l’estate è senza fine

36 anni, la modella e influencer biellese si è guadagnata sempre più spazio sui social e da tempo viaggia ben oltre il milione di followers su Instagram. Il motivo è facile da comprendere e risiede in tutte le immagini che con cadenza regolare offre ai suoi ammiratori. Fisico statuario con curve esplosive in ogni dove, che risaltano grazie ai look in costume e in intimo che Federica sfoggia praticamente tutto l’anno. La aiuta, indubbiamente, vivere alle Isole Canarie in Spagna, un luogo dove anche nei mesi autunnali e invernali è spesso possibile godersi temperature miti e giornate di sole e mare. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e ogni volta sono soltanto applausi, per una bellezza prorompente che sta esportando il fascino made in Italy anche all’estero. I suoi post non deludono mai e vengono sempre presi d’assalto dai fan.

Federica Pacela, la sua silhouette ondeggia a tempo di musica: fisico celestiale in costume, curve sempre più pazzesche

Lo stesso avviene, manco a dirlo, in occasione dell’ultimo post, un breve video dove Federica si muove a tempo di musica, oscillando i suoi fianchi generosi e accendendo la passione e la fantasia. La Pacela copre il volto con le mani, ma poco importa, visto che l’attenzione è attirata dalle sue forme stratosferiche in costume. Il bikini, al solito, fatica a contenere la vertiginosa scollatura, diventata in questi anni un must del web, al pari del suo lato B. Non è un caso che gli ultimi anni abbiano visto la notorietà di Federica crescere sempre di più. Nel 2021, poi, aveva spopolato su Internet con il suo calendario senza veli. In molti, già sognano ad occhi aperti e chiedono il bis, ma intanto, è un bel modo di ‘accontentarsi’ quello di ammirare a getto continuo le immagini che ci regala su Instagram e che scatenano sempre una ridda di like e di messaggi di vera e propria adorazione.