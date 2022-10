Elisa De Panicis, niente reggiseno e vestito aperto davanti

Uno scatto potentissimo per una valanga di commenti social: Elisa De Panicis è straordinaria con un look che regala emozioni.

Li ha storditi tutti, e sui social questo emerge nei commenti con grandissima forza. Ci eravamo infatti lasciati con un look fantastico, e poche ore dopo è arrivato un post ancora più potente.

Senza parole, scrive qualcuno a margine della foto. Il commento più comune in effetti è questo, perché siamo al cospetto di qualcosa che non ci aspettavamo, o meglio non con questa potenza e con un look clamoroso che travolge in pieno i followers ormai sempre in crescita su Instagram.

Quando si parla di Elisa De Panicis infatti ci si trova sempre davanti ad una donna bellissima che regala standard altissimi, sa come stuzzicare e giocare con la community, e a giudicare dai numeri non sbaglia mai un colpo. Chi si aspettava però bikini o un perizoma questa volta dovrà “accontentarsi” di una scollatura clamorosa e di un vestito cortissimo. Ciò che vedrete a breve nella pagina social che continua ad incassare commenti di ogni tipo supera tutti i limiti, e siamo certi che dopo aver visto lo scatto anche voi correrete a mettere un like. Se credete di poter resistere provate a mettervi comodi, siamo certi che la foto che abbiamo deciso di “regalarvi” sarà per voi un pensiero di certo gradito.

Elisa De Panicis: tutti in piedi per il nuovo scatto

Elisa De Panicis dopo aver regalato scatti del suo lato b, costumi strettissimi, scollature incredibilmente hot, ha scelto questa volta una posa travolgente con un look che di certo non può passare inosservato. Sorriso pazzesco, forme straripanti che emergono in maniera potentissima e la temperatura che si alza per la gioia di una community che non resiste.

Arrivano like e commenti, complimenti, fuoco, baci e cuori. Quello con Elisa De Panicis è uno di quei click che durante la giornata sono effettuati dai fan in maniera continua per vedere se c’è qualche nuova foto. Quando posta lei infatti saltano tutti in piedi e si fiondano a commentare, perché i contenuti in arrivo regalano emozioni fortissime. Anche nell’ultimo post infatti la temperatura si alza e di molto e il motivo è chiarissimo.

Il vestito mostra un fisico impeccabile, un décolleté da sogno, un fascino che fin dai suoi esordi non è mai passato inosservato? E voi? Avete guardato bene lo scatto? Siamo certi che non resterete indifferenti, e che molti di voi sono in quel milione e mezzo di persone che hanno cliccato sul tasto follow e non possono fare a meno di seguirla sui social network.