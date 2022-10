Stregati da Strefezza: addio Lecce, va a giocare per lo scudetto

L’offerta è imminente e il Lecce difficilmente potrà trattenerlo: Strefezza può cambiare maglia già a gennaio.

Un inizio fantastico, oltre le aspettative, che lo ha reso ancora più idolo di una città. Gabriel Strefezza anche in Serie A sta dimostrando il suo valore.

Dopo aver trascinato i salentini nella massima serie non ha pagato l’impatto con il calcio che conta, e i numeri, nel suo inizio di stagione, lo premiano. Il 25enne di San Paolo in 7 presenze ha già messo insieme 4 gol e anche in Coppa Italia ha trovato la via della porta. Il totale fa 5 esultanze in 8 presenze, e la media non solo fa felice il Lecce, ma ha anche attirato le attenzioni dei grandi club.

Ciò che lo rende un calciatore importante non sono infatti solo i numeri, ma anche la capacità di giocare in più ruoli. Strefezza può agire da trequartista puro, sa muoversi da seconda punta approfittando delle sponde del centravanti, ma risulta fondamentale in tutti i ruoli della trequarti. Un giocatore prezioso, per il quale il Lecce di certo incasserà una buona cifra, e dovrà solo decidere quando. già a gennaio infatti ci sarebbe pronta una offerta molto importante per bussare in casa dei pugliese e tentare di fargli cambiare casacca.

Strefezza via a gennaio? Un club pronto al blitz

Un progetto interessante, ambizioso, di certo pronto a far divertire il suo pubblico. Con Ceesay, Banda, Rodriguez e altri calciatori giovani e pronti ad imporsi nel calcio che conta, il Lecce ha fatto centro e di certo sta sorprendendo. L’obiettivo è la salvezza, ma una neopromossa di certo punta alla valorizzazione e alla crescita dei giovani. Dopo un avvio così interessante era lecito attendere qualche voce di mercato, che in questa fase trova già conferme.

Pare infatti che per Gabriel Strefezza si stia muovendo un club convinto dalle sue prestazioni, dalla duttilità e dalla possibilità di avere un calciatore già pronto che può cambiare le partite anche entrando in corso. Resta da capire però quale sia la volontà del club. Strefezza ama Lecce, e la società non vorrebbe privarsene approfittando della sua classe e della verve realizzativa nel corso della stagione.

Tutto però dipenderà dal Napoli. Sul calciatore infatti c’è da tempo Giuntoli, e anche Spalletti sarebbe un estimatore di un talento puro, che a 25 anni ha meritato la Serie A, ha voglia di stupire, e potrebbe essere ben presto al centro di una trattativa. L’offerta potrebbe infatti superare i 10 milioni di euro e di certo il Lecce potrebbe tremare. Resta da capire solo quando il calciatore si muoverà dalla Puglia, perché con quel talento e quella voglia di fare la differenza, di certo saranno molti i club a fiondarsi su di lui.