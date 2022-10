Elisa De Panicis, la giacca si apre pericolosamente: tutto in vista

Tre scatti per un nuovo delirio social: Elisa De Panicis incolla allo schermo su Instagram e come spesso accade mostra qualcosa in più.

Quando si parla di lei alcuni dati sono già chiari. In primis la bellezza, poi quel fascino potente che ha fatto incetta di like da fan italiani e spagnoli, ma anche un fattore da non sottovalutare.

Elisa De Panicis ama infatti ama giocare con i fan, sedurli, stuzzicarli, mostrare qualcosa di più di un volto pazzesco e di un fisico allenatissimo e baciato senza dubbio da madre natura. C’è infatti un numero molto chiaro che non può essere sottovalutato quando si parla di lei. Un milione e mezzo di followers su Instagram rappresentano una cifra da non sottovalutare, e ogni volta che arriva un post parte il consueto delirio di cuori, baci, commenti di ogni tipo.

Elisa De Panicis in sostanza trova sempre il modo di consolidare il suo affetto e il legame con i tantissimi fan. Lo fa di consueto e dimostra ancora una volta di essere una delle showgirl italiane più seguite sui social. Sono le sue tante esperienze infatti ad alimentare la curiosità e il suo seguito. Ballerina, showgirl, e ancora influencer, imprenditrice, protagonista di reality show. C’è di tutto nella sua carriera, che di recente l’ha portata a sponsorizzare in giro per il mondo il suo nuovo Ep Afrodite e che la rende una delle donne più seguita fra quelle italiane.

Elisa De Panicis pazzesca in mezzo al mare

Look travolgenti e impeccabili, vestiti trasparenti, sorrisi e pose che evidenziano il suo fascino. Nell’estate di Elisa De Panicis c’è stato tutto questo mostrato nelle foto dai frequenti viaggi, dai lavori come modella, influencer e anche in musica. La sua galleria mostra un po’ di tutto. Dai bikini incredibili che evidenziano quel fisico da sogno ai primi piani magnetici.

Il tutto si trasforma come sempre in un boom di commenti in cui si nota quel legame fra i fan e la showgirl, che con l’ultima pazzesca galleria sui social ha deciso di stupire ancora con 3 scatti pazzeschi. Per noi è stato difficile scegliere un solo scatto, perché La De Panicis trasforma in vere proprie micce pronte ad accendere l’entusiasmo ogni istantanea regalata ai suoi fan. Anche in questo caso la splendida influencer è al mare, ma questa volta le foto arrivano da una imbarcazione.

Gonna cortissima, abiti bianchi che mettono in risalto una abbronzatura ancora impeccabile, poi quella giacca che regala un particolare destinato a non passare inosservato. Nelle pose scelte dalla De Panicis, con occhiali da sole e capelli al vento, la giacca infatti si apre e l’effetto wow come accade sempre è garantito. In pochi minuti i fan la travolgono d’affetto con commenti e like di ogni tipo, ma la sostanza non cambia mai e la De Panicis è ormai una delle donne italiane più amate sui social.