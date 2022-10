Laura Cremaschi la camicia scivola via: il bikini mostra tutto!

Laura Cremaschi lascia tutti senza fiato. La camicia scivola via e i fan vanno ko. Il set fotografico, pubblicato su Instagram, ha fatto scatenare i tantissimi followers della modella che hanno rilasciato una marea di reazioni positive. Tantissimi i commenti e i mi piace arrivati sotto al post.

Laura Cremaschi è una delle modelle più apprezzate e amate dal pubblico. Cominciata la sua carriera sul web, man mano la lombarda, poi ha cominciato ad apparire con maggiore frequenza in televisione.

Il successo, però, è arrivato con “Avanti un altro”. Sin dalle prime edizioni, infatti, la bergamasca è diventata, infatti, la “bonas” del quiz più irriverente della TV. Tale ruolo, poi, l’ha ricoperto per alcuni anni fino all’approdo, ad “Avanti un altro” di Sara Croce. Infatti, con l’arrivo, nel cast, della modella di Garlasco, la Cremaschi ha cambiato ruolo diventando così la “Ragazza del Web”. Ad ogni modo, Laura Cremaschi continua ad essere parte del cast di “Avanti un altro”, un programma che in questa stagione televisiva raggiungerà quota 12 stagioni. Un risultato che, di fatto, rende merito al programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Gli ascolti, infatti, hanno premiato la formula del format che, nel corso di questi anni, non è mai cambiata. L’aria sgangherata, le varie gang messe in scena nel corso della trasmissione si sono rivelata ingredienti vincenti. Il successo di “Avanti un altro”, ha, di riflesso, contribuito la popolarità di Laura Cremaschi. Infatti, la modella, ha visto crescere in maniera importante il proprio seguito sui social. Sono molto numerosi, infatti, i followers della modella bergamasca.

Laura Cremaschi, la camicia scivola via: il bikini mette in evidenza tutto!

Laura Cremaschi, infatti, è molto seguita sui social. La “fanbase” della modella bergamasca ammonta ad oltre 1 milione di followers. Un numero molto elevato che continua a lievitare di settimana in settimana. Un seguito che lievita insieme alla pubblicazione di diversi post. Sono, infatti, numerosi gli scatti e i video che vedono protagonista Laura Cremaschi, come il set fotografico pubblicato qualche ora fa. Le tre foto, pubblicate con il filtro in bianco e nero, vedono la Cremaschi assumere tre pose diverse. Nel primo scatto, la modella indossa una camicia che, poi, man mano scivola via. Questo mette in mostra il bikini, o meglio, il body indossato dalla modella. “L’abito”, mette in risalto tutte le forme della modella. Qualcosa che ha lasciato i fan senza parole. Tantissimi i commenti e i “mi piace” arrivati sotto al post.