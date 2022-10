Milan, il rinnovo arriva ed i tifosi esultano: firma a breve

I tifosi possono esultare: era il loro primo obiettivo e lo era anche per Maldini che ha incassato una importante stretta di mano.

Maldini non si ferma mai. Fra l’opera di scouting condivisa con Massara, il supporto alla squadra e la voglia di rafforzare il Milan, l’ex bandiera della società ha in mano un dossier che va chiuso al più presto.

La pratica relativa ai rinnovi è infatti quella che tiene in apprensione il club, deciso a non affrontare le stesse fragilità vissute durante le trattative con Donnarumma, Calhanoglu e Kessiè. Ecco perché gli appuntamenti con molti calciatori sono già stati fissati. Bisognerà discutere con Leao che di certo sarà obiettivo del mercato ed è già messo in cima alla lista dei desideri da molti tecnici, ma anche con Kalulu e Tomori. Allo stesso tempo Maldini dovrà trovare il modo di parlare con il Real Madrid per il riscatto di Brahim Diaz, ma intanto sta lavorando su una situazione da gestire rapidamente.

Maldini da tempo ha gettato le basi per chiudere il capitolo, ed ha ottenuto immediatamente la stretta di mano virtuale per firmare il rinnovo. I tifosi possono gioire, perché la priorità del club è stata centrata, e le basi per il futuro della squadra sono più che mai solide dopo un accordo solo da firmare.

Maldini ha l’ok: il rinnovo è cosa fatta

L’indizio lo aveva dato proprio Paolo Maldini prima del match con il Chelsea. Alla domanda sul futuro di Pioli, la risposta è stata netta, con l’ammissione che l’incontro sarebbe stato imminente. Il legame fra i due è strettissimo, e quella conferma, proprio quando Rangnick sembrava ormai destinato a diventare il nuovo tecnico rossonero, si è trasformata in uno scudetto che ha mandato in estasi i tifosi. Pioli non si tocca, i sostenitori rossoneri lo dicono da tempo, e quel coro la dice lunga sul legame con un allenatore che quel titolo lo ha tatuato sul copro.

Niente dubbi da parte di nessuno quindi, neanche per Pioli. L’attuale accordo prevede la permanenza dell’allenatore sulla panchina rossonera fino al termine di questa stagione con una opzione da esercitare anche per l’anno prossimo. Nei prossimi giorni però potrebbe esserci l’incontro decisivo con una proposta che il Milan avrebbe già deciso e anche esposto al proposto al proprio tecnico. A Pioli verrà infatti chiesto di rinnovare il proprio legame con la squadra per una intesa che possa andare oltre il biennale.

Una sorta di riconoscimento per il tecnico che ha riportato il titolo sulla maglia rossonera, che è stato fondamentale anche nelle scelte di mercato e che di certo ha mostrato non solo le sue capacità ma anche l’attaccamento a club e squadra. Maldini lo sa bene, i tifosi lo hanno sottolineato e la stretta di mano è ormai solo una formalità per un affare che è da considerare già chiuso.