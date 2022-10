Un filo sul lato B e niente più: perizoma e nient’altro per Eva Padlock

Questa volta Eva Padlock ha davvero esagerato: il video è clamoroso e non lascia nulla all’immaginazione.

Un video che lascia a bocca aperta, stravolge la community ed è quasi al limite della censura. Eva Padlock ci ha abituato a contenuti de genere, ma questa volta la temperatura di alza davvero di molto.

Se non avete ancora visto il suo post non avete assolutamente idea di quello che stiamo dicendo e che state per vedere. Niente paura però, perché siete nel posto giusto e nel momento in cui noi abbiamo visto un video, decidendo di concedere lo spazio che assolutamente merita e che di certo rappresenterà per voi una grandissima sorpresa. Per la splendida Eva Padlock, ombrellina, tifosa della Juve, donna amatissima dagli italiani, la voglia di stupire non ha limiti.

Lo ha fatto ancora una volta con un video che lascia a bocca aperta e sfida la censura. Roba da stropicciarsi gli occhi, da non credere, perché quel video conquista e allo stesso tempo travolge e lscia senza parole. C’è infatti qualcosa di lei che conquista sempre. La Padlock mostra un fisico pazzesco, intimo in primo piano, pose che davvero superano quasi il limite. Se non ci credete, prendete un minuto per voi.

Eva Padlock lascia senza parole: video pazzesco su Instagram

Niente fronzoli, poche parole, solo immagini clamorose che arrivano dritte agli occhi e al cuore dei followers. L’ombrellina che nei migliori circuiti del mondo è diventata famosa grazie ad un sorriso magnetico, ad un volto intrigante e ad un fisico impeccabile, anche su Instagram ha messo d’accordo tutti. I suoi numeri sono letteralmente decollati, il seguito è tangibile, e le foto e i video sono regali pazzeschi.

Anche l’ultimo post non può passare infatti inosservato perché la splendida modella spagnola, che ama giocare con il pubblico e provocare, questa volta ha regalato un video che noi abbiamo pensato di dovere assolutamente sottolineare. Le immagini sono infatti di quelle che incollano allo schermo e non hanno bisogno di troppi commenti.

Vi diciamo solo che la Padlock si mostra con un perizoma che quasi non c’è, e che le pose si certo non sono quelle che si consueto si vedono in un video Instagram. Per il resto preferiamo non rovinarvi la sorpresa e lasciare parlare le immagini. Siamo certi che come accaduto a noi, anche voi resterete senza parole e correrete a lasciare un commento o a mettere un like ad una delle donne più intriganti sui social.