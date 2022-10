Milan, in caso di qualificazione Champions già individuato il super colpo

I rossoneri lavorano a fari spenti ma la trattativa può davvero decollare: gran colpo in caso di qualificazione alla fase successiva di Champions.

La vittoria con la Juve ha un sapore molto dolce in casa Milan. Vale tanto per la classica ma anche per ribadire un concetto ormai molto chiaro.

La sensazione è che Pioli abbia dato ai suoi una identità molto chiara, vincente, votata all’attacco e alla voglia di trovare sempre i 3 punti. Il concetto è quindi ben chiaro, e l’allenatore valuta quelle che potrebbero essere risorse da cercare sul mercato senza snaturare la squadra, rompere equilibri, cambiare volto ad uno spogliatoio che è in grandissima sintonia con l’allenatore. Se qualcosa sarà fatto quindi, l’intervento riguarderà il centrocampo. C’è bisogno di elementi in grado di far compiere il dato di qualità ala squadre, è un trequartista potrebbe davvero regalare a Pioli un’arma tattica in più per la squadra

Le trattative già imbastire non mancano quindi e i tempi sono forse maturi per il colpo. C’è chi giura che Maldini ci stia lavorando da tempo ma tutto dipenderà dalla qualificazione in Champions. L’investimento infatti è oneroso, ma per andare ancora avanti in Europa e ridare quella identità che i rossoneri hanno storicamente in Champions, Maldini potrebbe non badare a spese.

Milan, il super colpo è possibile: Maldini ci lavora

I tifosi attendono un qualificazione nel girone di Champions che potrebbe davvero essere importante per molti motivi. Pioli sa bene infetti di dover compiere uno step in più, vuole regalare ai tifosi altre gioie, e sa bene che la società sarebbe pronta ad aiutarlo con un nuovo innesto di grandissima qualità. Il cambio di passo il tecnico lo cerca sulla linea dei trequartisti, e proprio per quello il colpo potrebbe riguardare proprio un uomo di fantasia.

Maldini quel profilo lo ha già in pugno da tempo. Lo ha corteggiato in estate, ha incassato le chiusure da parte del club che sembrava pronto a cederlo ma chiedeva troppo, e non ha chiuso le porte infastidito dall’atteggiamento. Ha continuato a tessere la tela, e ora potrebbe piazzare il colpo.

Per Ziyech infatti il Chelsea ha deciso di aprire, e potrebbe realmente accettare la proposta rossonera. L’operazione sarebbe fattibile con un prestito legato ad una cifra pattuita già per il riscatto, e il Milan potrebbe finalmente accogliere il calciatore. Pioli ha sempre ribadito che il profilo dell’ex Ajax potrebbe far fare il salto di qualità alla squadra e Maldini ha già chiaro in concetto. In caso di passaggio del girone il colpo potrebbe essere chiuso, per una squadra ancora più forte e pronta a superare nuovi traguardi.