Inter gelata: deciso il futuro di Skriniar

La notizia era nell’aria ma i tifosi incassano l’ennesima conferma: Milan Skriniar ha deciso il suo futuro.

L’Inter nel mercato estivo aveva già rinunciato al suo difensore. Aveva in mano Bremer per sostituirlo, impossibilitata a dire di no alla valanga di milioni in arrivo dalla Francia.

Il colpo per il centrale del Torino però non si concretizzò. La Juventus approfittò delle difficoltà dei nerazzurri e si fiondò sul brasiliano per sostituire De Ligt, partito alla volta di Monaco Di Baviera. Fu in quel preciso momento che la difficoltà nel reperire un degno sostituto per Skriniar frenò ogni trattativa. Il centrale è rimasto quindi a disposizione di Inzaghi, ha come sempre mostrato la sua qualità, la solidità e l’attaccamento ai colori nerazzurri da grande protagonista, ma ha continuato ad incassare un corteggiamento deciso.

L’Inter questo lo sa bene, e almeno nelle dichiarazioni i dirigenti hanno sempre affermato di essere contenti di aver trattenuto il difensore, ma non hanno mai escluso la possibilità di un nuovo affare per la cessione. Si tratta infatti di una conseguenza naturale della necessità di vendere, questo sembra chiaro, ma i nerazzurri fanno il prezzo, non scendono, e sacrificheranno il calciatore solo per una somma altissima, che già a gennaio potrebbe essere messa sul piatto.

Skriniar può partire: ecco l’offerta in arrivo e la mossa dell’Inter

La sensazione che quell’affare fosse solo rimandato in molti l’avevano già avuta in estate. Troppo forte il pressing del Psg sull’Inter e sul calciatore. La somma proposta era alta, il centrale non ha mai detto la sua, ma di certo avrebbe gradito la destinazione nel club delle stelle che prova a vincere tutto. Quella stretta di mano però sembra solo rimandata, e sono alcuni dati a chiarire il concetto.

Galtier non ha perso l’occasione di affermare che vorrebbe un centrale, ed ha spesso ribadito che il Psg ha fatto di tutto per prelevare il calciatore da lui indicato. Alla domanda precisa su Skriniar si è limitato a dire che è un grandissimo difensore, ed ha comunque affermato che a gennaio la caccia al rinforzo ripartirà. Difficile a questo punto ipotizzare che il Psg possa sbagliare due volte il colpo. L’affondo per Skriniar è quindi scontato, ma sarà nuovamente l’Inter a decidere.

Perdere un calciatore di questo calibro, soprattutto con una qualificazione nel turno successivo di Champions in mano, sarebbe un grave errore e non rappresenta di certo un grande indizio per i tifosi. Resta da capire però quale sia la scelta del Psg, e in tal senso c’è una indicazione che potrebbe spianare la strada all’affare. L’Inter potrebbe proporre un rinnovo al calciatore fino al 2027 per una cifra vicina ai 7 milioni di euro all’anno. Questo è il segnale che qualcosa si sta muovendo per tentare di trattenerlo, ma la proposta dei francesi, rivelata dai tabloid vicini al Psg, sembra irrinunciabile. Sarebbero circa 75 i milioni per l’Inter, ben 9 per il calciatore. A queste cifre, rifiutare, sarebbe praticamente impossibile.