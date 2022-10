Malinovsky, il colpo scudetto è servito: l’addio alla ‘Dea’ è certo

Anche per Ruslan Malinovskyi pare che sia arrivato il grande momento che stava aspettando da un bel po’ di tempo. L’interessa da parte della squadra che punta seriamente alla vittoria dello scudetto è un qualcosa di concreto. L’interesse c’è ed anche molto. Adesso la ‘Dea’ aspetta solamente la possibile offerta per lui

Fino a questo momento della stagione non sta rendendo al massimo come ha abituato i suoi tifosi e soprattutto coloro che hanno deciso di puntare su di lui in questo fantacalcio. Nonostante alcune “ruggini” con il tecnico Gasperini, l’allenatore non può assolutamente farne a meno visto che lo ha utilizzato in tutte le partite in cui i nerazzurri sono scesi in campo in questo campionato. In nove presenze ha collezionato una sola rete ed un solo assist. A gennaio, però, si potrebbe verificare il suo trasferimento nel top club.

Malinovskyi, colpo assicurato per la big

A quanto pare per il 29enne è arrivato il momento di effettuare il grande salto nella società che lo sta puntando seriamente da un bel po’ di tempo. In realtà ce ne sono più di una che osservano con attenzione le prestazioni dell’ex Shakhtar Donetsk. L’Atalanta se lo tiene stretto, ma non troppo visto che con una offerta accettabile il trequartista è pronto a partire. Nonostante il rendimento non sia stato dei migliori a livello di reti, insieme alla sua squadra sta dando il meglio visto che in questo momento si trovano tra le prime quattro posizioni. I tifosi chiedono la vittoria della Serie A, la dirigenza e la squadra vogliono stare con i piedi per terra. Nel frattempo, però, la stessa società è pronta a ricevere una importantissima offerta per il loro tesserato.

Malinovskyi, la big ci prova sul serio

Da un nerazzurro all’altro per il calciatore? Il campionato dove potrebbe giocare rimarrebbe sempre lo stesso, i colori anche ma il club è totalmente differente. Da come avete ben potuto intuire stiamo parlando dell’Inter di Simone Inzaghi che, in più di una occasione, non ha mai smentito di avere interesse per lui. Tanto è vero che a gennaio il club di Zhang può presentare una offerta importante alla ‘Dea’ che si può avvicinare anche intorno ai 25 milioni di euro. Ovviamente dalla ‘Pinetina’ preferirebbero uno sconto, che probabilmente non intendono accettare. Stesso discorso vale anche per un possibile inserimento di contropartite: quello è escluso.