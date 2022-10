Vlasic, che partenza col ‘Toro’: la big lo osserva e “prenota”

Una partenza a dir poco col botto per Nikola Vlasic con la maglia del Torino. Nelle prime partite con i granata è uno dei pochi a salvarsi. Un ottimo acquisto da parte del direttore sportivo Vagnati che lo ha individuato dalla Premier League e lo ha portato in Italia anche se in prestito visto che il cartellino è di un club inglese

Le sue prestazioni fino ad ora non hanno convinto solamente i tifosi piemontesi che si sono letteralmente innamorati di lui, ma anche di una big del nostro campionato che continua ad osservarlo con la massima attenzione. In realtà si tratterebbe di un ritorno al passato visto che già qualche anno fa c’era stato solamente un interessa, ma una vera e propria trattativa non c’era mai stata. Adesso, però, le cose potrebbero andare completamente in maniera diversa nei prossimi mesi.

Vlasic, partenza sprint con il ‘Toro’

A quanto pare Ivan Juric davvero non può proprio farne a meno visto che, come riportano le statistiche in questo campionato, lo ha schierato in tutte e dieci le partite in cui i granata sono scesi in campo. Non ha per nulla deluso le aspettative visto che in qualche occasione è riuscito a trovare anche la rete. Facendo felici non solamente i supporter granata, ma soprattutto coloro che lo hanno “acquistato” al fantacalcio. Scherzi a parte, un vero e proprio colpo quello di Vagnati che lo ha voluto a tutti i costi portare in Italia dopo anni bui in Premier League. Con il West Ham non è riuscito ad esprimersi ad altri livelli. Stesso discorso anche con l’Everton e Cska Mosca in passato. Altro tipo di campionato e soprattutto altro tipo di gioco. Ad ammetterlo è stato lo stesso manager croato che, però, di lui si fida ciecamente. Nel frattempo, però, per il trequartista potrebbe arrivare una importante offerta.

Il top club fa sul serio per lui, ma prima…

Se un club è interessato ad avviare una trattativa non deve parlare con il Torino, ma direttamente con la società detentrice del cartellino. In questo caso è il West Ham. Fino a questo momento il suo cartellino si aggira intorno ai 22 milioni di euro. Una cifra ritenuta un po’ alta per il Milan che spera in uno sconto, ma gli inglesi sono stati categorici e non intendono indietreggiare di un passo sulla loro richiesta. Se ne parlerà a giugno.