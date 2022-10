Mourinho esulta: nuovo bomber a gennaio, tutto fatto

José Mourinho può esultare: l’attaccante che voleva da tempo a gennaio si unirà alla Roma. Sarà una importante arma in più.

José Mourinho è stato chiaro. L’obiettivo della Roma è alzare l’asticella dei risultati, e per farlo il tecnico vuole più gol e più uomini capaci di far male in zona offensiva.

La sua missione è andare sempre più in alto in campionato e proseguire il cammino in Europa, ma alcuni dubbi affiorano nella sua testa, e anche in quella di Tiago Pinto. Il vero problema della Roma non è nella qualità della rosa a disposizione, ma nella tenuta di alcuni calciatori presi per fare la differenza. Paulo Dybala è un esempio chiaro, perché l’argentino, che in avvio di campionato è stato determinante, è già costretto ai box dal problema dopo il rigore calciato in campionato.

Ecco quindi che a gennaio qualcosa dovrà essere fatto. Lo sa bene il direttore sportivo giallorosso, che in tandem con il tecnico cerca rinforzi importanti e che ha avuto l’ok dalla società per investire. In tal senso c’è un colpo imbastito da tempo, che è ormai fatto. Manca l’ufficialità che è solo una formalità, perché la Roma ha già l’ok da parte del calciatore e della squadra che non ha potuto più trattenerlo.

Roma, l’acquisto è fatto: arriva a gennaio

Tutto fatto. La notizia circola da tempo negli ambienti giallorossi ma trova conferma anche sui tabloid esteri. Josè Mourinho avrà il suo nuovo attaccante che lo ha stregato quando la Roma lo ha incontrato da avversario. Talento, potenza fisica e duttilità sono le armi che cerca lo Special One, e le caratteristiche di questo calciatore che può ricoprire più ruoli sul fronte offensivo di certo fanno comodo alla Roma.

I giallorossi hanno infatti praticamente chiuso l’innesto di Ola Solbakken. Il calciatore ha detto sì ed è pronto a trasferirsi in Serie A. Il Bodo Glimt non è riuscito infatti a trovare l’accordo per il rinnovo dell’attaccante, che dal 31 dicembre sarà libero di lasciare la sua squadra a zero e si aggregherà alla Roma.

Tiago Pinto era vigile sulla situazione ed era solo a dettagli con lo staff dell’attaccante che ha risposto presente. Si tratta solo di mettere nero su bianco una stretta di mano vrstuale che c’è già stata. Ola Solbakken è il primo rinforzo per il mercato invernale e firmerà per la gioia di Mourinho un contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2027.