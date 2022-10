Eva Padlock esagera: intimo minuscolo, tutto in vista

Tutti in piedi per Eva Padlock: questa volta la modella ha deciso di incollare agli schermi con una foto senza precedenti.

Quando parliamo di lei lo facciamo sempre con piacere, perché le sue foto lasciano senza fiato e di certo meritano di essere riviste.

Del resto già dalle prime volte in cui la splendida spagnola è comparsa sui circuiti in molti hanno iniziato a chiedere qualcosa in più, a domandarsi chi fosse, a provare a dare un nome a quel sorriso magnetico ma anche a quel fisico che di sicuro non è mai passato inosservato. Eva Padlock ha conquistato tutti fin da subito, questo è chiaro. Le sue presenze al MotoGp lasciavano senza fiato, e accanto ai piloti c’era quella fantastica “ombrellina” che con le tute aderenti regalava emozioni, e non tradiva mai l’aspettativa degli amanti dei motori.

La modella spagnola ne ha fatta di strada. Copertine, pubblicità con grandi brand. Ormai è una seguitissima influencer dai numeri altissimi, e con l’Italia ha un legame particolare. Pare infatti che il suo compagno sia italiano, e che le abbia trasmesso la passione per la Juventus. Lei non approfondisce gli aspetti legati alle vicende sentimentali, ma sui social si scopre un po’ di più. Non ci credete? Prendete un attimo per voi e godetevi le immagini che arrivano.

Il sole bacia Eva Padlock: fan in delirio

Impeccabile, travolgente, sensazionale. Ci sarebbe da riempire pagine con aggettivi di ogni tipo per la spagnola, ma ci pensano i followers, e lo fanno nei commenti ogni volta che arriva una foto o un video dalla sua seguitissima e incredibile pagina social. Eva Padlock è un fiume in piena, ama sedurre, giocare con i fan, e se poi posta foto in costume l’atmosfera diventa letteralmente bollente. Le sue forme non possono infatti passare inosservate.

Décolleté da sogno, gambe lunghissime, forme esplosive e un volto accattivante che lascia il segno. Eva Padlock è impeccabile e l’ultimo scatto è davvero pazzesco. Seduta al sole la spagnola posa con un bikini minimal che evidenzia un fisico di quelli che non possono mai passare inosservati.

In pochi minuti i commenti si moltiplicano e sono i numeri oltre alla potenza dello scatto a dare la dimensione del suo seguito. Sono quasi 700 i followers che lasciano un pensiero per lei, in una pagina che è vicina ad un record clamoroso. Eva Padlock ha infatti 1 milione e 900 mila followers che non perdono occasione per testimoniarle l’affetto e le chiedono sempre nuovi scatti. L’ultimo è infatti bellissimo, ma quando si parla di lei si ha sempre la sensazione che possa arrivare una nuova gioia.