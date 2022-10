Nuova pretendente per Leao: contatti in corso, Milan gelato

Allarme in casa Milan visto che, a quanto pare, dall’estero c’è una nuova pretendente per uno dei calciatori simbolo della rosa allenata da Stefano Pioli. Ovviamente ci stiamo riferendo a Rafael Leao che, anche in questa stagione, sta dimostrando di essere all’altezza della situazione

Numeri importantissimi quelli dell’asso portoghese che non sta smettendo assolutamente di stupire la società. Oltre ai tifosi anche quelli che lo hanno “acquistato” al Fantacalcio. Averlo è una vera e propria garanzia, su questo non ci sono dubbi. Le società interessate lo vorrebbero in squadra pur di affrontarlo come avversario. Ed è per questo motivo che, un club in particolare, ha deciso di provare l’assalto su di lui. Non solo: sarebbe stato mandato anche uno scout per visionarlo e capire se potesse fare al caso del team (come se ce ne fosse bisogno).

Milan, tutti pazzi per Leao

Sarebbe assurdo il contrario a dire il vero, ma Rafael Leao continua a sorprendere. Le sue ottime prestazioni non sono passate assolutamente inosservate. Tanto è vero che lo scudetto della scorsa stagione è arrivato soprattutto grazie a lui che è completamente cambiato da quando è arrivato in Italia. Sono lontano quei momenti in cui il calciatore pare che non si fosse per nulla adattato al campionato italiano. Tanto è vero che si stava alimentando, sempre di più, una voca sul suo possibile addio. Alla fine Pioli ci ha sempre creduto e lo ha messo nella posizione in cui rende meglio. Basta chiedere alle difese avversarie che fanno davvero molta fatica a tenerlo per tutta la partita. Nel frattempo, però, c’è una nuova pretendente per il calciatore. Si tratte della prima volta, tanto è vero che stanno facendo davvero di tutto pur di portarlo nel loro campionato.

Occhio Milan, nuove sirene arrivano dalla Premier per Leao

Alla lista di squadre innamorate pazze del nazionale portoghese si aggiunge anche il Manchester United. Tanto è vero che il tecnico Erik ten Hag ha inviato uno scout a San Siro, in occasione del match di Champions League contro il Chelsea, valido per la quarta giornata della massima competizione europea. A riportare la notizia è stato il quotidiano inglese ‘Mirror‘. Oltre ai ‘Red Devils’ ci sarebbero anche i ‘Blues’ sulle sue tracce. Come del resto c’è anche il Manchester City. Anche se, per averlo e per iniziare una trattativa, bisogna partire almeno da 70 milioni di euro. Da valutare, però, se la dirigenza del ‘Diavolo’ voglia privarsene oppure no.