100 milioni: folle colpo Kane

Il Tottenham si appresta ad incassare un’offerta folle: deciderà Conte se dire di sì alla squadra pronta a tutto per prenderlo.

La prossima potrebbe essere l’estate giusta per salutarsi e chiudere un capitolo lungo e ricco di gioie.

Harry Kane potrebbe infatti salutare il Tottenham per tentare una esperienza all’estero che sogna da tempo e che sembra essere stata solo rimandata. Nelle ultime due sessioni estive di mercato il centravanti è stato più volte al centro di voci su clamorosi trasferimenti. Si è parlato del Barcellona, del Real Madrid, anche del Psg. Club importanti, così come è normale per un calciatore fra i migliori al mondo.

Ora però si sta muovendo un altro tecnico, deciso a tentare l’affondo con una offerta di quelle irrinunciabili. L’obiettivo è stappare Kane al Tottenham, che non ha però nessuna necessità di incassare cifre pensanti sul mercato, bensì l’esigenza di rendere la squadra più competitiva. Ecco perché vendere Kane non è così scontato, ma a giudicare dai numeri non sarà facile neanche rispedire al mittente la proposta.

Kane, pronta l’offerta irrinunciabile: può cambiare maglia

La notizia bomba arriva da diversi tabloid e torva conferme. C’è un club pronto a piombare su Kane. Lo stesso che è stato accostato a Lautaro Martinez. Se per l’argentino però l’interesse è stato derubricato a voci di mercato senza fondamento, per il bomber della nazionale inglese invece lo sforzo economico potrebbe essere fatto davvero.

C’è infatti chi è disposto a mettere sul piatto la cifra iperbolica di 100 milioni di euro, è il motivo è molto chiaro. Al Bayern Monaco dopo aver perso Lewandowski hanno capito ben presto che serve un centravanti puro. Mané, prelevato dal Liverpool, ha fatto la differenza fin da subito ma non è una prima punta di peso. La sensazione è che potrebbe essere ancora più devastante se affiancato al classico centravanti, che potrebbe a questo punto arrivare dalla Premier League.

In Germania continuano a trovare conferme le voci di un assalto fra gennaio e la prossima estate e ci sarebbero anche alcuni spifferi proprio dal club che sarebbe pronto alla follia. In Inghilterra le voci non sono confermate ufficialmente ma c’è chi sussurra che lo staff del calciatore potrebbe essere sondato a breve. Sarebbe un colpo di quelli clamorosi che restano nella storia del calcio, e di certo il Bayern ha i mezzi per poetarlo a termine.