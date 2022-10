Zaira Nara è travolgente sui social: foto magnetica, arriva il boom di like per la splendida argentina.

La colazione, la camminata travolgente, la sveglia di prima mattina in cui anche senza trucco Zaira resta splendida.

Dando uno sguardo alle storie Instagram della splendida sorella di Wanda, ormai ex moglie di Icardi, ci si accorge che anche senza trucco e grossi artifici, la modella e presentatrice è una donna incantevole. Fascino, stile, un fisico da modella. Tutte doti che in patria le hanno garantito un seguito clamoroso. Proprio in Argentina la sua carriera è letteralmente decollata fra moda e tv rendendola in poco tempo amata e ricercatissima anche in altre nazioni.

La splendida Zaira infatti non ha mai perso occasione per mostrare sui social quel volto incantevole e quel fisico che l’ha resa celebre. Una vera e propria star, che ormai è amata anche dal pubblico italiano. Se in patria la sorella di Wanda Nara è considerata una delle donne più famose della nazione, alla quale sono state affidate conduzioni di programmi e grandi progetti, anche in Italia il seguito è tangibile ed emerge sui social. Anche su Instagram infatti Zaira Nara stupisce e regala contenuti da sogno che sono presi d’assalto da fan di tutto il mondo. Se non ci credete provate a dare un’occhiata all’ultima galleria e al numero dei commenti. Resterete certamente impressionati.

Zaira Nara è travolgente sui social

Lavori, momenti di relax, giochi, esperienze da modella e in tv. Zaira Nara regala emozioni sui social e i post arrivano di continuo. La reazione è sempre identica e testimonia quanto il suo seguito sia altro. Sotto ad ogni foto, e ai video, i commenti si moltiplicano e vanno in una sola direzione. Quella in cui si ribadisce l’affetto per una donna che ama sedurre, che è diversa dalla sorella Wanda ma incanta tanto quanto lei.

Fisico più longilineo, volto seducente, tanta eleganza. Fra tv e teatro Zaira stupisce, ha partecipato ad una lunghissima lista di produzioni molto famose e nel corso della sua carriera ha sempre saputo conquistare tutti. Ciò che per i fan non è passato inosservato e quel fascino travolgente e inimitabile. Capelli scuri, occhi chiari, volto che buca l’obiettivo è un fisico ammaliante, slanciato, da modella. Il tutto si è trasformato in un grande successo non solo in patria ma anche in Europa, e sono i numeri a sottolinearlo.

Zaira Nara sui social ha 5 milioni di followers tondi. Un numero impressionante di persone che hanno notato l’ultima pazzesca galleria. Occhi seducenti, look che evidenzia le forme, eleganza innata. Zaira Nara è una donna bellissima che non smette mai di stupire.