Monica Bertini regina della Serie A: minigonna vertiginosa

Lo studio si ferma: Monica Bertini è incantevole e il suo look travolge una community in delirio per gli scatti.

La svolta c’è stata, ed è il caso di dire che non vedevamo l’ora. Negli studi in cui si parla di calcio i volti femminili sono aumentati, e di certo ne ha beneficiato non solo l’appeal dei programmi, ma anche la qualità spinta dalla loro passione.

Sono forse ancora poche le donne del calcio in grado di lottare ad armi pari con Diletta Leotta, che ormai da anni è entrata nel cuore degli italiani. Quando si parla però di Monica Bertini di sicuro il suo seguito non è da sottovalutare. Professionalità e fascino esplodono infatti negli studi di Mediaset, nei quali è assoluta protagonista ed era attesissima dopo l’inizio della Serie A e delle coppe europee. Gli appassionati esultano quindi, perché nei palinsesti di questa stagione ha trovato ancora più spazio, e spesso rilancia i suoi look o le foto del backstage su una pagina social presa d’assalto dai followers.

Monica Bertini, look bianco e minigonna: è standing ovation

L’abbiamo conosciuta per il suo infinito talento, per la bravura nel commentare i match e nella gestione in studio degli ospiti, anche di quelli più focosi. Nel frattempo però abbiamo imparato ad ammirare anche i suoi look, il volto che buca la telecamera ed entra nella casa degli italiani con forza. La Bertini non è infatti solo una giornalista di assoluto talento e di grande qualità, ma anche una donna di una bellezza intrigante. Fascino mediterraneo, sorriso impeccabile, fisico che manda in visibilio. Non le manca nulla verrebbe da dire, e lo ha dimostrato ancora una volta con una straordinaria galleria sui social in cui ha fatto incetta di like e commenti.

Monica Bertini fa di nuovo bingo

“Dallo studio è tutto”. Lo abbiamo sentito dire molte volte, ma nell’epoca dei social il bello arriva dopo. Le giornaliste postano infatti sulle pagine social i segreti del backstage i loro look, e regalano pose travolgenti. Lo ha fatto anche Monica Bertini riprendendo quegli abiti scelti per commentare la vittoria del Pallone d’oro. Il vestito bianco mette in risalto il fascino mediterraneo e il volto abbronzatissimo, e il resto lo fa un dettaglio che non poteva passare inosservato.

La Bertini si mostra infatti in minigonna cortissima, e i fan vanno in visibilio. Troppo intrigante quel look per non raccogliere commenti in una pagina che sfiora i 500 mila followers. I commenti arrivano a pioggia, sono quasi 350, e vanno tutti nella stessa direzione. Mediaset ha fatto centro affidando programmi importanti ad una donna bellissima che incassa un boom di complimenti non solo per il suo fascino ma per una bravura unica.